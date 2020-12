Legalización del aborto: el oficialismo descartó cambios en el proyecto 

La cuenta regresiva para que el Senado vote el proyecto sobre legalización del aborto impulsado por el Ejecutivo se puso formalmente en marcha. Este miércoles por la tarde la vicepresidenta Cristina Kirchner emitió el decreto parlamentario que convoca a la sesión especial del próximo martes 29 de diciembre. Tan sólo unas horas antes, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, salió fijar la posición del gobierno nacional y finalmente, pese a los vaivenes de algunos senadores, descartó que el proyecto pueda sufrir modificaciones a la hora de ser tratado en el recinto. A cinco días de que el texto se ponga a consideración en la Cámara alta, las negociaciones para garantizar la aprobación se intensifican.



La convocatoria para la sesión que comenzará a las 16, también incluye en su temario el proyecto del denominado "Programa de los Mil Días" sobre cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

De esta manera, el oficialismo avanza sin miramientos con el cronograma previsto mientras trabaja para conseguir la mayoría necesaria para convertir al proyecto en ley.

"Está bueno aclarar que, en principio, no se está analizando introducir cambios en el texto del proyecto", señalo Gómez Alcorta en declaraciones a Radio 10 y confirmó que el oficialismo irá al recinto a defender su proyecto y a buscar que se convierta en ley ese día. En ese contexto, Pagina/12 pudo saber, que si bien la intención del Frente de Todos es no hacer concesiones en el ámbito parlamentario, algunas peticiones especificas podrían ser contempladas en la reglamentación que deberá llevar a cabo el Poder Ejecutivo una vez que la iniciativa culmine su periplo legislativo. De esa negociación puntal se ocupan por estas horas dos senadoras que mantienen aceitado su diálogo con el senador riongrenio Alberto weretilneck, que reclama modificaciones para acompañar el proyecto.



Por otra parte, Gómez Alcorta volvió a rechazar la idea de que se será un "triunfo" o una "derrota" del Gobierno el resultado que obtenga la iniciativa en la votación en el recinto del Senado.



"Esta ley es una demanda del movimiento de mujeres. Es un proyecto que toma el Poder Ejecutivo, pero es un proyecto que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito presentó trece veces. Es una demanda que impuso la movilización en las calles el movimiento de mujeres y diversidades. Entonces, pensar que ahí hay un triunfo o un no triunfo del oficialismo es tener una mirada corta", advirtió.



Insistió con que se realizó un largo trabajo de consultas e intercambios con los legisladores y legisladoras de ambas cámaras para explicar y avanzar en el tratamiento. "Estamos abiertas al diálogo para dar razones, para poder explicar, para ver cuáles son las cuestiones que efectivamente pueden, eventualmente en un protocolo de intervención, llegar a hacer trabajadas y cuáles no", expresó.



Ante ese escenario, Gómez Alcorta se declaró "optimista" ante la eventual sanción del IVE, dijo que todavía "faltan muchos días", pero reconoció que "efectivamente hay varios senadores y senadoras que todavía no han manifestado su voto".



En un sentido similar se expresó la senadora del Frente de Todos por Chubut, Nancy González, quien afirmó que aún no están los números definidos, pero confió en que se conseguirá la aprobación del IVE y la votación de ese día "será histórica y trascenderá en el tiempo".



"No tenemos un número definido. Hasta el 29 vamos a seguir trabajando con los compañeros que están indecisos y también con los que están en contra", aseguró la legisladora en diálogo con Radio Del Plata.



Por su parte, María Eugenia Catalfamo, integrante de la misma bancada pero por San Luis, salió al cruce de las versiones que indicaban que senadores opositores que integran el denominado sector "verde" a favor del aborto analizarían votar en contra solo para no otorgarle una victoria al presidente Alberto Fernández, que envió el proyecto al Congreso.



"No se pueden oponer a una ley porque la envía el Presidente de la Nación, hay que ser más empático y correrse de las cuestiones partidarias", replicó en declaraciones a la radio online Futurock.



La senadora coincidió con su par González en que será una votación "histórica" y reconoció que la propuesta puede ser "perfectible" -en alusión a los cambios pedidos por algunos senadores, como el rionegrino Alberto Weretilneck- pero consideró que "hoy por hoy" la iniciativa debería ser aprobada tal como vino de la Cámara de Diputados.