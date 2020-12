Rusia: anuncian que Putin se aplicará la vacuna Sputnik V contra el coronavirus

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibirá la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, luego de la autorización que hizo el país este sábado para que las dosis comiencen a ser aplicadas en personas mayores de 60 años. Así lo informó este domingo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a un canal de televisión estatal ruso.

"Dijo que lo vacunarán, tomó esta decisión y estaba esperando hasta que se completaran todos los trámites", informó el portavoz al canal de televisión Rossiya 1.

Días atrás, el mandatario ruso de 68 años había señalado que "yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible". No se estaba vacunando a mayores de 60 en ese momento, pero su expresión fue sometida a todo tipo de especulaciones.

Ahora el Ministerio de Sanidad aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento. "Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus", dijo el ministro ruso de Sanidad, Mijaíl Murashko, a la televisión pública rusa.

Según informó el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, las personas . Hasta ahora, la Sputnik V , que empezó a utilizarse masivamente en el país el pasado 15 de diciembre, solo se estaba aplicando a personas de entre 18 y 60 años.

La vacuna consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. Se administra dos dosis, con un intervalo de 21 días. De acuerdo con los últimos datos de la tercera fase de ensayos clínicos, Sputnik V muestra una eficacia de más del 90%.