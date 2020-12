Copa Diego Maradona: Banfield lo dio vuelta con dos cabezazos

Banfield dio vuelta el partido de este lunes que perdía en el primer tiempo y le ganó 2-1 a Colón en Santa Fe para mantenerse con puntaje ideal al cabo de tres jornadas del Grupo B de la Copa Diego Maradona, de la que sigue siendo el mejor equipo de la Fase Campeonato.



El partido se hizo intenso y de ida y vuelta en la calurosa noche santafesina, porque el local tenía la necesidad de sumar de a tres puntos y el visitante quería sostener su invicto con puntaje ideal para arrimarse a esa estación.



No hubo especulaciones. En el caso de los de Eduardo Domínguez por razones obvias y en el de los de Javier Sanguinetti porque su juego directo, muy distinto al de su reemplazado en el cargo, Julio Falcioni, le impide reconocerse en otra situación de juego.

Para llegar a los arcos debían superar a defensas sólidas, bien estructuradas. En la primera etapa el que primero gritó fue Colón a través de su artillero Luis Rodríguez, máximo anotador del torneo con cinco conquistas. El Pulga convirtió otro golazo de media distancia, como el de la semana pasada en el 2-2 en cancha de San Lorenzo, y así se consumió el primer tiempo.

Banfield fue a buscar la paridad y apenas transcurrido el cuarto de hora la consiguió con una de esas armas ofensivas que lo destacaron en este torneo: el cabezazo del volante Giuliano Galoppo, también goleador con cuatro anotaciones.



El Taladro no se conformaba con la igualdad como visitante y el local reconocía en el empate una manera de empezar a abandonar la ilusión de arrimarse a los de arriba, ya que no tenía victorias en esta fase.



El más aplicado fue Banfield, que necesitó, como en el juego anterior ante Gimnasia que también, del ingreso de Jesús Dátolo.



Y el ex Boca Juniors volvió a hacer gala de su pegada de pelota parada y su tiro libre desde la derecha fue conectado por el delantero Mauricio Asenjo, también de cabeza, para darle la victoria al Taladro, que lo deja con puntaje ideal al cabo de tres presentaciones en la cima de la Zona Campeonato B.

Para seguir acercándose así al sueño de una final por el título, será clave para Banfield el cruce de la próxima fecha en el Mario Kempes con Talleres de Córdoba, su inmediato perseguidor.