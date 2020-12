Anuncian trabajos de “barrido” para encontrar chicos en riesgo nutricional

Hoy a partir de las 10 desde el Hospital Juan Domingo Perón (ubicado en Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín), se presentará la estrategia sanitaria de barrido en territorio a los gerentes generales y supervisores de Atención Primaria de la Salud (APS) pertenecientes a las áreas operativas de Embarcación, General Mosconi, Aguaray, Salvador Mazza, y Tartagal (todos municipios del departamento San Martín) y Pichanal (en Orán).

El relevamiento de niños, niñas y embarazadas se hará en las zonas de mayor vulnerabilidad del norte provincial a partir del 4 de enero. Consiste en que “médicos, nutricionistas, enfermeros y agentes sanitarios vayan a recorrer una comunidad casa por casa, para identificar embarazadas, completar esquemas de vacunación, detectar patologías, y medir y pesar a niños y niñas”, explicó Gabriela Dorigato, subsecretaria de Medicina Social.

La estrategia surge tras la muerte por causas evitables de un niño de 11 meses que vivía en una de las comunidades de la ruta 81 (que conecta a San Martín con Rivadavia), a fines de noviembre. En este caso falleció por deshidratación grave y estaba indocumentado, tendría que haber contado con un seguimiento del Estado provincial, dado que su madre, tías y abuela habían sido víctimas de una situación de abuso intrafamiliar actualmente judicializado.

El segundo caso fue el de una nena de menos de dos años que falleció a mitad de diciembre por desnutrición severa en el Hospital de Tartagal. Había estado internada en el Centro de Recuperación Nutricional del ese centro sanitario por haber sido una paciente con riesgo por bajo peso. Tras lograr su recuperación y alta debía contar con un seguimiento en la comunidad de origen, El Traslado (a 120 kilómetros del Hospital más cercano, en este caso el de Mosconi). Según lo denunció la diputada provincial Gladys Paredes, el seguimiento de la nena se había suspendido en octubre por falta de vehículo para ir hasta el lugar.

Con la estrategia que será presentada hoy en Tartagal, pero se pondrá en práctica desde el 4 de enero, Dorigato explicó que, en el caso de existir alguna persona con diarrea, deshidratada o con alguna patología que requiera internación, se contará con camionetas, para trasladarla al hospital más cercano. Se prevé que también hoy los equipos locales presenten su programación y prioricen el barrido en las zonas con mayor vulnerabilidad

“Desde el nivel central vamos a insistir en el trabajo en territorio y en la derivación oportuna de los casos. La estrategia de barrido –básicamente- consiste en la búsqueda activa de niños y niñas de riesgo y de embarazadas”, afirmó la funcionaria.

Dos muertes en un mes, pero un tema de siempre

Tras los fallecimientos de ambas criaturas, Salta 12 pudo hablar con algunos funcionarios para saber qué sucedió en el caso del bebé de 11 meses que terminó muerto por deshidratación e indocumentado.

En una comunicación con la delegada regional norte de Primera Infancia, Niñez y Familia (perteneciente al Ministerio de Desarrollo social de la provincia), Graciela Gómez, el 10 de diciembre pasado, explicó que desde la entidad se articularon distintas gestiones a fin de contener a la abuela, madre y hermanas de la criatura fallecida en una comunidad distinta a la que estaban.

Y es que el agresor sexual (actualmente detenido), era familiar de los caciques de la comunidad en donde las mujeres estaban en principio y desde donde fueron trasladadas. Afirmó que quien se comprometió a continuar con el trámite de la identidad de los niños nacidos en esa familia y los respectivos beneficios sociales fue la Secretaría de Asuntos Indígenas y el seguimiento de Salud quedaba a cargo de la APS (Atención Primaria de la Salud).

Aunque se buscó la respuesta de Luis Gómez Almaraz, titular de Asuntos Indígenas, no hubo respuestas. La falta de DNI no es una excepción en las comunidades, dado que pese a contar muchos de los chicos con certificado de niño vivo, no se llega a concretar el trámite final dado que nacen en hospitales y jurisdicciones lejanas a su lugar de origen.

En el caso de la nena de menos de dos años fallecida por desnutrición fue su abuela, Lorena Ramón, quien el 16 de diciembre pasado en El Matutino TV (un medio de Tartagal), declaró que ella también había pasado años anteriores por la muerte de dos de sus hijas “por estar así, flaquitas”. Desde aquel momento, según el relato de la mujer, mucho no ha cambiado. Pues tanto ella como su hija (la que quedó viva), madre a su vez de la nena muerta por desnutrición, “tuvimos que venir paviando (a dedo)”, con sus hijas convalecientes desde la comunidad, por caminos difíciles de sortear.

A la espera del enfermero

En El Traslado, mientras, continúa el reclamo de que un agente de Salud se haga cargo del puesto sanitario que fue inaugurado para la foto, pero quedó sin nadie a cargo y cerrado con llave desde el 7 de junio pasado.

La secretaria de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Salud, Verónica Guzmán, contó a Salta 12 que al recorrer la comunidad y entrar al puesto sanitario, se dieron con que la infraestructura, aún sin inaugurar, tiene el techo roto, por lo que ahora deberán arreglarlo antes de nombrar a una persona que pueda atender a la población.