El divertido baile de Fin de Año de los robots de Boston Dynamics

Los compañía Boston Dynamics decidió despedir el año a puro ritmo y compartió un divertido video donde se puede ver a tres de sus robots desplegando una coordinada coreografía musical.

Bajo el tema "Do you love me?" , de la banda musical The Contours, las creaciones tecnológicas de la compañía estadounidense, Spot, Atlas y Handle, protagonizaron un baile especial realizado a la perfección.

Atlas, un robot humanoide de 80 kilos y 1,5 metros de altura, es el primero en aparecer en escena. Junto a su doble, realizan varias piruetas, con una precisa habilidad para desplegar movimientos de brazos y piernas. Atlas ya se había hecho famoso a través de la disciplina física parkour.



Quien también aparece en el video es el modelo cuadrúpedo Spot, un perro que salta y mueve sus extremidades junto al resto de sus compañeros de coreografía y que se volvió famoso por sus aportes en el marco de la pandemia de coronavirus.

Handle es la última incorporación del video, un robot que se desplaza sobre ruedas y fue concebido especialmente para mover y descargar cajas, en tareas propias de un almacén.

La empresa internacional suele generar este tipo de producciones artísticas. En octubre de 2018, Spot mostró sus dotes con el tema Uptown Funk de Bruno Mars, mientras que Atlas expuso su capacidad para practicar parkour y superar obstáculos con gran facilidad a través de una visión computacional para calcular la ubicación y momento adecuado del salto.



Los robots de Boston Dynamics fueron ideados para efectuar tareas que, en ciertas circunstancias, podrían resultar complejas para los humanos. Durante este 2020, por ejemplo, Spot se volvió viral al visitar pacientes con covid-19 en Estados Unidos para que los doctores pudieran ofrecer asistencia de manera remota. El perro robot integraba una pantalla con el fin de facilitar la comunicación entre la organización sanitaria y los infectados.



Fundada en 1992 por el ingeniero Marc Raibert, exprofesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Boston Dyanmics es una de las empresas más prometedoras en el rubro de la robótica. En 2013 fue adquirida por Google, en 2017 la compró la japonesa SoftBank y el 10 de diciembre la adquirió Hyundai.