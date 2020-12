Ordenan la detención de los rugbiers que atacaron a un joven en Claromecó 

La justicia ordenó la detención de Lucio e Ignacio Cozzi, los hermanos acusados de darle una brutal golpiza a un joven en una fiesta clandestina en la playa. La medida fue dispuesta por el pedido de la fiscal Natalia Ramos, que investiga la causa caratulada como “lesiones graves agravadas por la participación de dos personas”.

Los hermanos Cozzi están acusados de atacar a Felipe Di Francesco (23), estudiante de abogacía, y provocarle graves lesiones. La víctima tiene doble fractura de tabique, cuatro dientes rotos, un corte en la cara y un traumatismo en el ojo izquierdo.

El ataque ocurrió el domingo pasado en una fiesta clandestina que se organizó a dos kilómetros del faro de Claromecó. Según contó Di Francesco, todo comenzó sobre el final del evento cuando junto a su hermano Ramiro y parte de los organizadores de la fiesta comenzaron a juntar la basura que había quedado en el lugar. En ese momento, un grupo de seis o siete personas, entre ellas los hermanos Cozzi, comenzaron a provocarlos arrojando botellas de vidrio y latas al fuego.

"Vení, juntá ahora vos la basura", le dijo Lucio Cozzi según relató la víctima. Pero la discusión no pasó a mayores. O eso creyó el estudiante de abogacía. "A los 20 minutos, cuando estaba solo subiéndome a la camioneta para irme de la fiesta, me enganchan de atrás, prácticamente indefenso, los dos mellizos", relató Di Francesco.

"No sé si me estaban esperando, porque no vi en qué momento ellos aparecieron. Quedé inconsciente y me siguieron pegando en el piso”, dijo el joven de 23 años, que tras la golpiza fue trasladado a un centro médico de Claromecó y posteriormente a la Clínica Hispano.

Tras recibir la orden judicial, la policía se movilizó hacia el domicilio de los rugbiers, en la ciudad de La Plata, pero no logró hallarlos. En la causa, que fue caratulada como “lesiones graves agravadas por la participación de dos personas”, interviene la UFI N° 13 de Tres Arroyos.

En tanto, por la organización de la fiesta clandestina hay dos acusados de violar el artículo 205 del Código Penal. La causa la tiene el Juzgado Federal de Necochea y quedó a cargo del doctor Rolando Pérez, quien dispuso una investigación contra los presuntos organizadores: Pablo Hernán Bellini, de 54 años y Javier Francis Duhau, de 18 años.