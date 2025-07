A fines del mes pasado, mediante una llamada telefónica, Gabriel Di Meglio se enteró de que ya no estaría al frente del Museo Histórico Nacional. Le informaron que no le renovarían su cargo como director, y que a partir del 1° de agosto no ejercería más esa posición en la que se desempeñaba hacía cinco años. Sin embargo, todo se precipitó y finalmente fue despedido este martes. El historiador habí“Para mí era una despedida, pero lo tomaron de otro modo”, confiesa Di Meglio a Página 12, que todavía mastica el shock de una noticia inesperada, a pesar de todo.