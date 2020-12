El feminismo salteño celebró la conquista del aborto legal

"Resulta aprobado", dijo Cristina Fernández de Kirchner por la pantalla gigante y automáticamente se escucharon los gritos de más de mil salteñes que estaban convocades en la plaza Martín Miguel de Güemes, frente a la Legislatura de la Provincia de Salta. El aborto legal, seguro y gratuito se convirtió en Ley y se festejó en la Capital salteña.

Los abrazos y el llanto de las personas que escuchaban la sesión se reiteraban desde ese histórico momento en el que el reloj marcaba las 4:12 de la madrugada, la hora exacta en el que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) obtuvo los 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención.

Y con ello, las salteñas tuvieron su momento cúlmine entre bengalas verdes y bailes. Lo hicieron después de sostener la vigilia más larga del país ya que inició a las 10:30 del martes 29 con una conferencia de prensa y puestos de feria.

Sin embargo, al avanzar la tarde el "poroteo" ya iba dando los resultados preliminares favorables. Eso resultó de suma importancia para las asistentes de la vigilia que después de cada orador u oradora se preguntaban: "¿Cómo dijo que iba a votar?" o "¿Cuántos vamos?", durante toda la jornada. La respuesta era, "vamos 3 arriba", "ahora 4", mientras que la adrenalina de adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, crecía y se mezclaban entre la multitud que reunió por la tarde a más de 2000 personas.

El Oso y los feminismos

Para Salta, hubo un momento de quiebre en la sesión y fue con la intervención del senador del Frente de Todos, Sergio "Oso" Leavy. Casi diez minutos antes de que sean las 23, el legislador tomó la palabra y la atención de les presentes, se dirigió casi en su totalidad a la pantalla. Una de ellas describió que estaba viendo a un espectáculo "pero dije, ese es el Oso y salí corriendo a la pantalla".

Desde la organización se habían montado dos espacios en la misma plaza. Sobre la calle Mitre, más cercano a Rivadavia, se colocó un escenario donde se presentaron al menos 15 intervenciones artísticas. Mientras que la pantalla, que transmitió la sesión desde su inicio a las 16, se colocó al centro de la plaza y a los pies del monumento de Hernando de Lerma.

Sin dudas, las feministas no perdonaban aún el voto en contra que Leavy dio al proyecto en el 2018, cuando ocupaba una banca como diputado nacional. Eso se hizo saber ni bien empezó a emitir su discurso, pues se escucharon abucheos y cánticos feministas, como: "Manolo, Manolo, planchate la camisa solo", o el pedido puntual por el aborto legal.

La intervención de Leavy duró 6:36 minutos, y los primeros tres, que estuvieron acompañados con frases como "Yo odio el aborto", aún no evidenciaban el cambio en su postura. Pero cuando enunció que se dio cuenta de que no se trataba de él, "sino de una situación que compete a muchas mujeres", los abucheos que acompañaban su discurso comenzaron a disminuir, a pesar de las dudas acerca de cómo concluiría su relato.

En una nota a principios de diciembre que Leavy le dio a este medio, manifestó que no quería profundizar en el tema. "Yo ya voté hace dos años y ya senté mi posición”, expresó. El voto en contra era una posibilidad concreta para él, y así fue como recibió el cuestionamiento del sector feminista.

La atención de la multitud era tal, que cuando por unos segundos se interrumpió la transmisión, el reclamo de les presentes sonó fuerte. Casi al final, Leavy dijo que el proyecto IVE no promovía el aborto sino que "sólo le da un marco legal y seguro". Ahí se escucharon los primeros aplausos, algunos casi tímidos.

"Si mi voto ayuda aunque sea a que una sola mujer en esta práctica clandestina no pierda la vida, voto a favor", cerró el senador y los aplausos salieron como un impulso de casi todes les escuchantes. Terminó su intervención, pero en la plaza no se detuvieron ante el anuncio del voto a favor del senador, hubo cánticos y bailes que ya auguraban el resultado final, casi sin escuchar a los demás legisladores.

"Ya está, lo ganamos", expresó una de las militantes presente en la vigilia. Eso mismo sintió una gran parte de la multitud que se unió a las expresiones artísticas, esperando sólo el momento final de la votación. El voto del dirigente del Frente de Todos, resultaba importante para marcar una diferencia en el conteo parejo que se tenía, ya que la totalidad de las organizaciones feministas lo colocaban como un voto negativo, por eso era de un valor doble.

Previo a Leavy, le había tocado a la senadora de su mismo bloque, Nora Giménez, que se llevó un número considerable de aplausos, ya que desde siempre manifestó su postura a favor del proyecto. En el caso del senador Juan Carlos Romero, su intervención pasó sin pena ni gloria, pero con murmullo constante de reclamos y calificativos como "hipócrita". "Él habla de pobreza cuando gobernó la provincia por 12 años y no hizo nada", era el comentario repetido mientras el referente de Cambiemos en Salta daba su discurso pasadas las 2 de la madrugada.

Una marcha sin choque

Para las 17 estaba programada una marcha del sector verde, convocada en gran mayoría por partidos y agrupaciones de la izquierda junto a autoconvocades. Finalmente el recorrido que salió por la calle Mitre hacia la Catedral Basílica se hizo pasadas las 18 y con una convocatoria de al menos 200 personas.

Se venía "fogoneando" en diferentes medios de comunicación que se iba a dar un choque entre los verdes y los celestes, ya que estos últimos concentraban en la plaza 9 de Julio, justo enfrente del edificio religioso.

El comisario Federico Lera, fue el encargado del operativo que dispuso al menos 500 efectivos para ambas manifestaciones, según comunicó en la radio abierta que la vigilia en la Legislatura mantenía desde las 13. Además, colocaron vallas sobre las calles Belgrano y Mitre, por donde debía ingresar la marcha y en ambos costados de la Catedral. Aún así la marcha entró a la plaza central por la calle Zuviría y pasó alrededor de ella.

La marcha recorriendo la plaza 9 de Julio. Gentileza de Marcela Gutierrez

El choque no se produjo por la presencia de los policías y las vallas, pero también porque no era intención de las feministas producir algún tipo de encuentro y porque los "celestes" que estaban a esa hora en la plaza no eran más de 20 personas.

El regreso a la Legislatura se hizo pasadas las 19 y de inmediato se produjo el pañuelazo, que reunió a más de 2000 personas, el momento de mayor masividad de la vigilia.

La presencia artística

Desde siempre en cada una de las intervenciones feministas organizadas en Salta, siempre se trató de dar un lugar a la escena artística local. Para la vigilia del 29 se programó una grilla de artistas que fueron en paralelo con la sesión del Senado.

Las conductoras del evento, Natalia Soraire y Carla Morales, abrieron la puesta artística de la mano de la joven cantante Chochi. Fue seguida por Maira Basualdo, Viento de Oriente, la trapera B-Yami, Cele Martin y Fati Twek. Además hubo candombe, poesía feminista, una performance de actrices salteñas y baile afro.

La presencia del público adolescente y juvenil, fue una de las características que acompañaron a cada artista.

B-Yami en el escenario

Se sumó a cantar una milonga, Julieta Laso, pareja de la cineasta salteña, Lucrecia Martel. Ambas se encontraban en la vigilia desde la tarde y se quedaron hasta el momento final de la votación. Martel, que había generado una movilización fuerte de artistas en el 2018, para esta vigilia estuvo presente y mantuvo la expectativa como una feminista más.