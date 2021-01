Elecciones 2021: Encuestas y polarización

Las elecciones primarias de agosto y las generales de octubre presentan varios dilemas. Para los consultores, de entrada, el Frente de Todos es favorito, pero entran en juego varios aspectos. En primer lugar, si hay Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), porque sucede que el votante ve en esa instancia las pocas chances de los partidos chicos y termina votando en la general por los partidos grandes. En segundo lugar, cobran mayor significación los distritos, los gobernadores, los intendentes: no todo votante se guía por los temas nacionales. Y, por supuesto, será fundamental que las dos grandes alianzas mantengan la unidad y, en cada caso, que exhiban buenos candidatos.

“Una cosa es si hay PASO, otra si no la hay -afirma Hugo Haime-. Si hay PASO sucederá algo similar a lo del 2019, cada uno votara libremente en esa instancia, pero a la hora de la elección general de octubre las cosas se polarizaran. Si no hay PASO ambas fuerzas principales pueden perder votos. JxC hacia el centro y los libertarios, aunque en menor medida de lo que marcan las encuestas. Mientras el FdT podría perder votos por izquierda y centro. Como ya comenté no veo que el triunfo del oficialismo corra peligro. El interrogante es si logra o no la mayoría en la Cámara de Diputados”.

“La perspectiva electoral, si las elecciones fueran hoy, replica el resultado 2019, con el espacio del FdT liderando y en segundo lugar JxC -diagnostica Analía Del Franco- Hoy es JxC, como espacio político, el que sufre un mayor desgranamiento hacia terceras fuerzas, también como fruto de su indefinición en su liderazgo”.

Para Federico Aurelio, “el crecimiento de las terceras fuerzas no ha sido fácil en la Argentina. Sin duda, la grieta política tiene como principales beneficiarios a los dos grandes espacios políticos. Votan a uno asignándole la responsabilidad de las problemáticas a los dirigentes de la otra orilla de la grieta. Es por ello que el desgaste en los votantes de los dos grandes espacios políticos es menor respecto de lo que indicaría la lógica de los resultados de sus gestiones”.

“Se van a renovar 127 diputados y un tercio del Senado en octubre -analiza Ricardo Rouvier. JxC arriesga más bancas que el FdT en diputados. Es factible pensar que el Frente pueda tomar más distancia del bloque opositor, o sea que el oficialismo logrará más bancas. En las provincias en que se renuevan bancas de senadores; el FdT pone más en juego que su adversario, pero la diferencia que hoy tiene en dicha Cámara hace suponer que la situación de predominio del oficialismo se mantendrá”.

“Vamos a tener otra elección polarizada -anticipa Artemio López-. El 90 por ciento de los votos irán para las dos grandes fuerzas y los partidos chicos no tendrán protagonismo".

Faltan ocho meses para las PASO, si se hacen, y casi 11 meses para el 24 de octubre, fecha de las elecciones generales. Es muchísimo tiempo, sobre todo si se tiene en cuenta que en el medio hay una pandemia y una crisis económica que no da respiro.

“En clave electoral -redondea Alfredo Serrano- el resultado del Frente de Todos dependerá de cómo se afronte la situación económica: precios de bienes básicos, vivienda, políticas sociales y que se vaya reactivando el consumo progresivamente. La mejora de esta cotidianidad económica será el gran desafío del actual gobierno, sin perder de vista la importancia que tiene para la estabilidad institucional del país una transformación estructural de la justicia”.