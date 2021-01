Roberto Baradel se recuperó del coronavirus y fue dado de alta

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel fue dado de alta del cuadro de coronavirus por el que había sido internado en el Hospital Italiano de La Plata. "Hola Compañeras y Compañeros. Quiero agradecerles tanto, tanto por todo el amor, la fuerza, las buenas ondas, los deseos de recuperación, los rezos, la preocupación que tuvieron, en esta situación que me tocó, en realidad que nos tocó atravesar. Ese amor esa fuerza fue clave, la sentí en cada momento complejo, pensando en mi familia y en uds., en esta construcción y todas las cosas que nos faltan por hacer. Nunca me sentí sólo porque estaba mi familia, mis afectos, y cada una y uno de uds. con ese plus de militantes que no se rinden ante la adversidad, por más difícil que sea. Sin dudas ese acompañamiento fue fundamental. Uno jamás debe sentirse omnipotente y creer que puede dar las batallas solo, y les puedo asegurar que ésta, como todas y cada una las que compartimos, las ganamos entre todos/as!!!!! Gracias infinitas!" fue el mensaje que envió una vez que se enteró de la noticia.

Baradel había ingresado al centro asistencial el 28 de diciembre, luego de manifestar algunas líneas de fiebre. Siempre se encontró estable y aislado en una habitación recibiendo "los cuidados vinculados a la covid".

De hecho, durante su internación se mantuvo activo en las redes sociales, con un mensaje destinado a todos los docentes de la provincia en el que reconoce la labor realizada durante el año. "Quiero expresar mi reconocimiento y admiración a toda la docencia de la provincia de Buenos Aires y de todo el país por el enorme esfuerzo y compromiso en garantizar la continuidad de los aprendizajes, en entregar módulos y alimentos para que a los chicos y chicas no les falte un plato de comida sobre la mesa en un contexto muy difícil como es este marco extraordinario de la pandemia", había dicho el gremialista en un audio que publicó la cuenta oficial de Suteba y él retuiteó también en su perfil.