Hasta el 28 de marzo, la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario recibe trabajos de artistas visuales, docentes, estudiantes y público en general para la "Convocatoria abierta de afiches sobre violencias de género". La temática central de este concurso es una vida universitaria libre de violencias de género. "Las artes en todas sus expresiones nos ayudan a repensarnos y a construirnos como una comunidad educativa equitativa", dice el texto institucional en el sitio web https://fhumyar.unr.edu.ar

La imagen que ilustra el anuncio es elocuente. Remite a los tiempos no muy lejanos en que la Escuela de Bellas Artes contrataba "modelos vivos", generalmente mujeres, que posaban desnudas durante horas en medio de un curso completo de estudiantes que las dibujaba. Aquella práctica estaba naturalizada. Ocasionalmente hubo un modelo, que se sentaba con mucha tranquilidad en calzoncillos a leer un libro para mantenerse quieto sin aburrirse mientras posaba y tenía la costumbre, en sus descansos, de rondar por entre los atriles interpretando en clave de psicoanálisis salvaje los dibujos de las estudiantes, mayoritariamente mujeres. No era psicoanalista, pero sí habitué del viejo bar El Cairo. Decía por su cuenta en los recreos cosas como "Me parece que vos tenés una inhibición", al verse retratado. Quizás era su revancha. Las modelos no tenían tanta suerte. Su pudor se veía violentado al no permitírseles usar ropa interior. Las formas de sus cuerpos eran consideradas en voz alta por profesores y profesoras como un jarrón más, un objeto más. Se entrenaba a la clase en una mirada estetizante y cosificante sobre aquellas trabajadoras no docentes precarizadas, avergonzadas y silenciosas.

La Facultad de Humanidades y Artes de la UNR se propone lograr una amplia participación de la comunidad universitaria y del público, para así visibilizar la problemática de las violencias de género en la comunidad educativa y la sociedad en general. También se propone construir, a partir de las presentaciones, una muestra virtual en el sitio web de la Facultad y generar un banco de imágenes, a partir de los afiches seleccionados en esta convocatoria, para la difusión de las diferentes actividades que realizan las distintas Áreas de Producción y Gestión de la institución.

La convocatoria es abierta y pública. Se podrá participar de modo individual o colectivo. Cada participante podrá presentar la cantidad de obras que desee, siempre que sean inéditas y de autoría exclusiva de las personas participantes, que no hayan sido premiadas ni estén pendientes de fallo en otros certámenes. Deberán estar diseñadas en formato A3 y enviarse por correo electrónico a la dirección [email protected] bajo el asunto "Convocatoria de afiches: Violencias de género". Deberán ir en formato JPG, con un peso menor a 5 MB, con una definición de 300 DPI y en gama de colores CMYK y RGB (para usos múltiples). Deberán enviarse acompañadas por el título de la obra, por los datos de autoría (nombre completo, teléfono y correo electrónico de cada participante) y por una breve reseña o memoria descriptiva que resuma en no más de 200 palabras los lineamientos conceptuales de cada propuesta. Las obras pueden presentarse en forma vertical u horizontal. La técnica será libre. Se aceptarán dibujos, pinturas, producciones digitales, fotomontajes, diseño gráfico y publicitario, fotografía, cómics, etcétera. También, obras que se encuentren en el cruce entre arte y diseño.

El jurado estará integrado por una persona representante de cada una de las siguientes áreas: Secretaría de Políticas Sexogenéricas; Secretaría de Comunicación Institucional; Dirección de Bellas Artes; Dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural; Área de Atención de Violencia de Género; Comisión de Género y Disidencias Sexuales.

El jurado seleccionará las obras que respondan a las bases de la convocatoria. Los trabajos seleccionados integrarán una muestra virtual en el sitio web de la Facultad de Humanidades y Artes. Se premiarán tres obras en primero, segundo y tercer lugar para ser utilizadas como gráfica institucional de la exposición y para su reconocimiento público. El jurado también podrá otorgar menciones. La selección de las obras se dará a conocer el 15 de abril por sitios y redes oficiales de la institución educativa.

Se sugiere de modo entre tácito y oblicuo que la institución no otorgará ninguna remuneración económica por los trabajos que el jurado elija para representar los nuevos ideales de la Facultad o sus futuras actividades.

En las bases, que se pueden descargar de https://fhumyar.unr.edu.ar/agenda/2021/03/marzo/405/concurso-de-afiches-sobre-violencias-de-genero, se lee: "En virtud de la participación en este certamen, quienes envíen sus producciones autorizan a la Facultad de Humanidades y Artes a la reproducción total y/o parcial de los trabajos para fines de divulgación, prensa y promoción de las actividades de las distintas áreas de Gestión Universitaria, sin ninguna otra contraprestación diferente". Los tres premios obtendrán un "reconocimiento público".

Cuando las paredes hablan

Desde fines del año pasado está en YouTube y otras redes, el breve video que registra la experiencia Diálogos de una pared, concretada el 10 de diciembre por Lisandro Arévalo, artista visual y docente de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes. Con curaduría de Pablo Silvestri y Rubén Chababo, la intervención consistió en una proyección en vivo y un video-mapping que Arévalo y equipo realizaron el año pasado en el Día Internacional de los Derechos Humanos y de la restauración de la democracia en Argentina. El señalamiento artístico destaca tres murales pintados en distintas épocas en el hoy remodelado patio de dicha Facultad. Cobran vida animada los ángulos rectos del restaurado "Facultad C. Razzetti", firmado por la Juventud Universitaria Peronista en 1973 (más información en https://www.pagina12.com.ar/310504-los-murales-de-la-buena-memoria). Vivos colores luz subrayan la pregunta "¿Dónde está?" pintada en la visera de la gorra de Jorge Julio López, testigo desaparecido en democracia el 18 de septiembre de 2006. El mural estudiantil "Jorge Julio López" se torna un espectro que clama por verdad y justicia cuando de sus ojos surgen rayos rosados que aluden a lo que vio y no le dejaron contar. Y las flores azules de ese nombre devienen un bello símbolo animado de la memoria en "No me olvides". El video está en: