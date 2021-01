Duro para dejar su cargo en el sindicato 

El Sindicato de Camioneros de Santa Fe atraviesa desde hace un tiempo un conflicto interno que derivó en la intervención del gremio por parte de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, avalada por una resolución judicial. Sin embargo, la conducción actual, a cargo de Sergio Aladio, se niega a dejar el poder y convocar a nuevas elecciones. “Hoy por hoy están físicamente tomando el edificio porque no tienen una legitimación para estar en posesión del cargo”, alerta Rodrigo Condori, abogado, dirigente de la Federación y delegado normalizador designado por la conducción nacional, en una entrevista exclusiva con Rosario/12.

Para entender esta batalla judicial hay que remontarse a los graves hechos acontecidos el 12 de abril de 2014, cuando Nicolás Savani, un trabajador de Agua y Gaseosas de la Distribuidora Funes y afiliado al Sindicato de Camioneros, fue asesinado durante una asamblea en el camping de Pérez que tiene el gremio. "Ese día, gente armada junto a dirigentes de camioneros opositores a Hugo Moyano, tomaron el camping para que no entren los que no respondían a ellos", había recordado Juan Chulich, secretario general de Camioneros de Santa Fe, en uno de los aniversarios de su muerte.

En ese momento, la Federación Nacional dispuso la intervención del sindicato santafesino pero quienes estaban al frente del mismo interpusieron recursos y acciones legales ante la justicia federal, la cual les fue otorgando cautelarmente una certificación de autoridades hasta que saliera la sentencia definitiva. Finalmente, esa resolución judicial llegó en septiembre del año pasado, convalidando la intervención por parte de la Federación, pero una vez más, esa sentencia fue recurrida por quienes seguían en posesión del sindicato. En última instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo les negó el recurso extraordinario con lo cual la sentencia quedó firme.

A pesar de esto y de que el Ministerio de Trabajo de la Nación emitiera la nueva certificación de autoridades el pasado 12 de diciembre de 2020, a Rodrigo Condori se le negó tanto el ingreso al inmueble donde está la sede central del sindicato, en calle Pasco 1043, como la entrega de los libros contables y de actas del gremio.

-¿Cuáles serán los próximos pasos a seguir por parte de la Federación?

-En este momento se está produciendo una usurpación del cargo porque están desobedeciendo tanto una orden judicial como una resolución del Ministerio de Trabajo. Por eso, ahora vamos a iniciar un proceso tanto en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde vamos a pedir que se ejecute su sentencia, como en el Ministerio notificándolos de esta cuestión. De hecho, el Ministerio mandó veedores y todo esto que cuento consta en las actas de esos veedores. Ellos determinarán cuáles serán los pasos a seguir, pero seguramente van a emitir una intimación para que Aladio acate la intervención.

-¿Cuál es el objetivo principal de la intervención?

-Desde el inicio, allá por 2014, la intervención tenía como única finalidad que se proceda, en un plazo relativamente corto, a convocar a elecciones en las que se pueda garantizar la participación democrática de todos los afiliados que integran el Sindicato de Camioneros de Santa Fe.

-¿Incluido Aladio o se lo dejará al margen por esta desobediencia?

-Eso será una cuestión que tendrá que definir la justicia y el Ministerio. Objetivamente, hoy no tengo una causal como para impedirle que se postule pero sí claramente podría surgir esa causal de las acciones que está llevando adelante en este momento. Nosotros siempre nos manejamos con la legalidad y no tengo constancia de que exista una condena contra Aladio que le impida ejercer un cargo. De hecho, si la tuviese tendría que haber sido removido antes. Pero me parece importante destacar que en este momento probablemente se estén produciendo algunos delitos que sí podrían ser causales de desafiliación o de impedimento para que pueda presentarse como candidato en las próximas elecciones.