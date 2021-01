Un día después del falso anuncio de su fallecimiento, murió este martes Tanya Roberts 

Tras la falsa noticia del fallecimiento de la actriz Tanya Roberts, difundida y desmentida este lunes por su propio representante Mike Pigel, finalmente desde su entorno confirmaron que la ex "chica bond" y "ángel de Charlie" murió a los 65 años tras permanecer varios días internada por un desmayo que sufrió en al calle.

Según publicó The New York Times, su compañero, Lance O'Brien, confirmó este martes que la actriz falleció en el Hospital Cedars-Sinai. Su publicista, que recibió información errónea, había anunciado su muerte a los medios de comunicación el lunes temprano, y varias agencias de noticias publicaron obituarios sobre ella prematuramente.

Pigel informó que el 24 de diciembre, Roberts sufrió un colapso después de pasear a sus perros cerca de su casa en Hollywood Hills y le pusieron un respirador en el hospital. No especificó la causa de la muerte, pero dijo que no estaba relacionada con covid-19. Además, señaló que no había estado enferma antes de la descompensación.



Nacida en Nueva York bajo el nombre de Victoria Leigh Blum, la actriz estudió desde muy joven en el famoso Actor's Studio y tuvo sus primeras incursiones en el cine en la segunda mitad de los años '70 en algunos títulos menores.



Uno de los momentos que la llevó a la fama fue cuando se impuso entre miles de aspirantes para ser una de las protagonistas de "Los ángeles de Charlie" en 1981, en lo que sería la última temporada de la popular serie.

Tras participar en varias películas, entre las que destaca su protagónico en "Sheena: la reina de la selva", de 1984, basada en un conocido comic, fue convocada para ser la estrella femenina junto a Grace Jones de "En la mira de los asesinos", último filme en el que Roger Moore se puso en la piel de James Bond.

Desde entonces, Roberts participó en algunos filmes como el caso de la primera entrega de la saga "Ojos nocturnos", de 1990, que luego continuaría con Shannon Tweed como protagonista.

Por otro lado, en televisión tuvo apariciones en series como "La isla de la fantasía" y "That '70s Show", entre otras. Su última aparición en la pantalla fue en la serie de Showtime "Barbershop" en 2005.