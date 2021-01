¿Cómo es el protocolo para vacacionar en las playas bonaerenses?

En medio de los crecientes casos de coronavirus, el gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó este martes una serie de normas y recomendaciones para asegurar la salud pública en las playas bonaerenses. Entre ellas, el uso de barbijo tapaboca-nariz, distancia mínima de dos metros y la prohibición de realizar actividades deportivas grupales.

La administración provincial estableció en el protocolo "el uso de barbijo casero o tapaboca-nariz para todas las personas en las playas y mantener la distancia mínima de dos metros".



A través de un documento publicado en la web del área de Turismo, aclaró que "los gobiernos municipales deben asegurar el cumplimiento del distanciamiento social en los sanitarios públicos". A su vez, los partidos están obligados a garantizar "la desinfección periódica de los sanitarios públicos, así como la disponibilidad en los mismos de lugares adecuados para lavado de manos con agua y jabón (dispensador de jabón líquido/espuma, toallas descartables o secadores de manos) y alcohol al 70 por ciento, ubicados a una altura no mayor de 1,20 m para garantizar su alcance por todas las personas".

Por otro parte se explica en el comunicado que los municipios tendrán que hacer cumplir la prohibición de realizar actividades deportivas grupales o cualquier actividad recreativa en la que no pueda garantizarse la distancia preventiva de dos metros entre personas. "Las personas que presenten síntomas (aunque sean leves), deben dar aviso y asistir inmediatamente al sistema de salud", determinó el protocolo.



Asimismo, las ciudades balnearias deberán implementar un sistema de señalización y señalética para sensibilizar y comunicar a los usuarios las disposiciones asociadas al uso público de las playas en el contexto de coronavirus. Para los alojamientos se recordó completar una declaración jurada al ingresar y que solo el grupo familiar que reservó el alojamiento puede utilizarlo.



"No estarán habilitados espacios comunes como salas y juegos, los comedores estarán habilitados al 30 por ciento (desayunos y comidas podrán servirse en la habitación o para llevar) y la climatización en espacios comunes será sólo con ventilación natural", aclaró la normativa.



Con respecto a los campings, Turismo de la Provincia informó que estarán habilitados al 50 por ciento de su capacidad, se podrá acampar parcela de por medio y se deberá mantener la distancia de dos metros al usar mesas, parrillas, fogones y piletas de lavado.



El uso de las duchas funcionará con un sistema de turnos y no estarán habilitados espacios de juegos y canchas deportivas.



Para los prestadores turísticos, se aclaró que el personal que trabaje en esas actividades deberá recibir capacitación sobre prevención y cuidados, se deberá exhibir información sobre protocolos sanitarios y los espacios estarán higienizados, ventilados y con provisión de alcohol en gel.



Sobre los locales comerciales, se recomienda pagar con app o débito en lugar de efectivo y se recordó que la atención deberá ser con tapabocas-nariz y tener menú QR, a la vez que se aconseja pedir delivery.