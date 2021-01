De los mamelucos de Nacho y G Sony a la Segunda Guerra en VR

#CoverMe Las platenses Puebla capitalizaron los meses de aislamiento en Mientras tanto, un EP con "canciones de amor de todos los tiempos" como Muchacha ojos de papel, Bésame mucho o 5353456. Los rosarinos All The Hats soltaron su sexto disco, Parte de nuestras vidas Vol. 1, con versiones de rock en español de Andrés Calamaro, Babasónicos, Mano Negra o Aterciopelados. Y Los Tabaleros sacaron Una noche en el paraíso escondido, con reversiones grabadas en vivo y con invitadxs que van del Mono de Kapanga a Femigangsta.

#VideosConCrema Pasaron los Reyes Magos y dejaron los nuevos clips de Cocó, debut solista del guitarrista de Usted Señalemelo (Nunca nadie, con narco-romance, drama dark y culatazos en la nuca), de Guillermo Beresñak (Aviones de cartón, plano secuencia en penumbras con feat de Tomás Ferrero, de Rayos Láser), de Nacho Augenuino con G Sony (Trash, con encendidos rapeos por trastiendas industriales) y de las indies uruguayas Niña Lobo (Fin de año, con feat de Santiago Motorizado y una inquietante tensión en toma única en torno a una mesa de fiesta familiar).

#DeCatálogo Hay discos a estrenar de los sanisidrenses Pez Perro (Pez Perro, grabado a cinta abierta) y de Ernán en VHS (El tour de las desventuras). Y si tenés poco tiempo, hay nuevos EP de Gabriel Román (Buena gente?) y del solista indie Brian Franka (Renesa Volumen I).

#JoystickDivision KRÜ Sports, el clan de esports que tiene al Kun Agüero como CEO, hará hoy su Challenge solidario, con streamers y gamers jugando Fall Guys, Kahoot, Golf It, Gang Beasts y Brawlhalla para recaudar donaciones para el tratamiento de 1500 pibxs con cáncer. Además, Apex Legends entró a su séptima temporada con el estreno de la ciudad flotante de Olympus, entre carreteras resbaladizas y exclusivos shoppings. Y ya está disponible el Medal of Honor: Above and Beyond, que permite experimentar la Segunda Guerra en un juego desarrollado específicamente para VR.

#HacelaSimple Si no renovás la playlist, te quedaste en 2020. Los cordobeses Surikata Ki entregaron potencia y cuelgue en Kemeleye, como anticipo del nuevo disco que sacarán este año. Y también aparecieron canciones de los marplatenses Bosque Distópico (Casa), de Las Palabras (2 cristales) y de los neuquinos La Lona (Temprano el sol).