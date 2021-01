Freno total en Hollywood, cauto reinicio en Argentina

La industria de Hollywood arrancó el 2021 de la misma manera que transitó gran parte del 2020: avanzando y retrocediendo al ritmo de la pandemia. Con un promedio de 40 mil contagias diarios durante la última semana, un sistema sanitario colapsado y las casas funerarias empezando a rechazar cuerpos por falta de espacio para almacenarlos, California atraviesa uno de los momentos más críticos desde que el Sars-Cov-2 llegó a la costa oeste. Ante el desesperado pedido de las autoridades de respetar a rajatabla las medidas de aislamiento y el reclamo de las asociaciones y sindicatos vinculados con el quehacer audiovisual, los principales estudios de streaming y televisión se vieron obligados a pausar más de una veintena de rodajes hasta por lo menos la semana que viene, a la espera de que disminuya la circulación viral. Mientras tanto, en la Argentina toma forma la “nueva normalidad”, con doce rodajes habilitados desde noviembre.

El epicentro del desastre californiano es Los Ángeles, donde hay un contagio cada seis segundos, hace varios días las ambulancias rechazan pacientes con pocas chances de sobrevida y el Ejército provee oxígeno a algunos hospitales. Ya al filo de fin de año, según publicó el portal FilmLA, desde el área de salud del gobierno estatal habían enviado un mail a los estudios pidiendo que, “aunque las producciones musicales y audiovisuales estuvieran permitidas”, consideraran prologar el receso por las fiestas hasta que disminuyera “el catastrófico aumento de casos”. Unos días después, Gabrielle Carteris, presidente del Sindicato de Actores de Cine y la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés), que nuclea a 160 mil trabajadores, sentenció: “No es un momento seguro para llevar adelante una filmación”.



“Incluso poniendo de lado el riesgo de contagiarse en el set, algo que mitigamos gracias a los protocolos, en estos trabajos siempre está la posibilidad de lastimarse, ya sea porque se golpea un doble de riesgo, falla algún equipo o alguien sufre un accidente. En un contexto donde los hospitales no tienen camas, cuesta pensar cómo se supone que un trabajador lesionado deba encontrar un lugar para que lo atiendan", agregó este lunes David White, director ejecutivo del SAG-AFTRA. Es así que durante esta semana Warner, HBO Max, Disney y Netflix, entre otros, confirmaron la suspensión de al menos 24 rodajes, la mayoría de series, hasta mediados de este mes, aunque no se descarta una prolongación si la situación sanitaria no mejora. Entre los títulos más conocidos figuran You (Netflix) y Brooklyn Nine-Nine (Universal), mientras que dentro del conglomerado de la empresa de Mickey –que incluye a Fox, Hulu, Fx y ABC, entre otras usinas– se destacan American Horror Story, Grey’s Anatomy y This is Us.

Si bien el panorama sanitario local no es alentador, con una curva de casos en franco ascenso desde mediados del mes pasado, la industria audiovisual volvió a poner primera marcha autorizando doce rodajes de largometrajes desde noviembre, todos llevados adelante bajo un estricto protocolo sanitario, según un relevamiento del sitio Haciendo Cine. La mayoría es parte de las 18 producciones interrumpidas cuando se inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a fines de fines de marzo. En noviembre regresaron Nosotres, de Sabrina Farji; la coproducción con Brasil Residencia del fin del mundo, de Fernando Fraiha; La chica más rara del mundo, de Mariano Cattaneo; Causalidad, de WHO; El sistema KEOPS, de Nicolás Goldbart; Jesús López, de Maximiliano Schonfeld, y Flipper, de Kligger Producciones. En diciembre retomaron La larga vida de los recuerdos, de Mariana Russo y Alberto Masliah, y Cosa e mandinga, de Fabián Forte; mientras que durante este mes se pondrán en marcha Bowling, de Inés Barrionuevo, Lennons, de la productora Shock Cine, y El cóndor ciego, de Norman Ruiz.