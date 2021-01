El zoomple de Zaffaroni por sus 81 años

El cumpleaños de Raúl Zaffaroni es casi uno de los clásicos del verano porteño. Los encuentros y los abrazos se reemplazaron en tiempos de pandemia y el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) festejó ayer sus 81 años con un Zoomple, en el que participaron juristas destacados y recibió los saludos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo así como de Milagro Sala y de Evo Morales.



A Zaffaroni le regalaron un video con distintos mensajes, todos centrados en el tiempo compartido con el jurista que dejó la Corte Suprema argentina en diciembre de 2014 -- a días de cumplir los 75 -- como marca la Constitución, una rareza en estas pampas. “Gracias por tu amistad, gracias por ser como eres, gracias por haber estado conmigo en momentos difíciles, muy difíciles, como yo he procurado estar contigo siempre. Me has enseñado, me has guiado, como a muchos juristas y, sobre todo, como a muchas personas”, rompió el hielo el exjuez español Baltasar Garzón, reconocido internacionalmente por la aplicación del principio de la justicia universal y que, en Argentina, fue durante años la única posibilidad de conseguir justicia en tiempos de vigencia de la leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

“Gracias por tener ese compromiso tan fuerte por Latinoamérica y luchar por los presos políticos del país. Mil gracias. Y no me vuelvas a pedir más disculpas porque la culpa de que en Argentina haya presos políticos no es tuya porque vos siempre la peleaste, discutiste y nos diste alternativas de cómo podíamos recuperar la libertad”, continuó Milagro Sala, presa hace ya casi cinco años y actualmente en prisión domiciliaria -- a la espera de que el máximo tribunal argentino revise una sentencia que sus defensores y los organismos de derechos humanos denuncian como un proceso viciado.

Taty Almeida, referente de las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, también lo felicitó por sus primeros 81. “Sabés que te quiero, te queremos y te necesitamos mucho”, dijo. Eso sí: lamentó que no se pudiera realizar la tradicional celebración de enero que todos y todas esperan con ansias.

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le agradeció por todo el camino recorrido. “Este año no nos podemos abrazar, no nos podemos besar. Bueno, cuando nos encontremos, nos daremos todos los abrazos y los besos juntos”, le prometió Hebe. “ Te agradezco todo por todo, de antes, de siempre, de ahora, de la Universidad, de todo lo que te preocupaste por mí. La palabra ésa (gracias) no alcanza”, añadió.

“Te llevo casi diez”, arrancó Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que grabó el mensaje desde su casa. “Gracias por todo lo que has hecho, no sólo por las Abuelas de Plaza de Mayo, sino por la justicia: el ejemplo que es Argentina a través de tu nombre”.

El saludo final fue el de Evo, a quien Zaffaroni acompañó en su defensa legal después del golpe de Estado. “A mi defensor, mi respeto y mi admiración por el compromiso con los derechos humanos, que lucha por las causas justas”, dijo el líder boliviano. “Hermano del alma, compañero de lucha, en su cumpleaños mi felicitación y toda mi admiración por la lucha por los más humildes, por la defensa de la Patria Grande y le deseo mucho éxito en este cumpleaños”.

Invitación al Zoomple de Zaffaroni.

Al Zoomple estuvieron conectados algunos integrantes del gabinete nacional como el ministro de Educación Nicolás Trotta o la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta. También estuvo la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, que acaba de publicar un libro con el exsupremo bajo el título Bienvenidos al lawfare. Además, participaron los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar y Ana Figueroa, la defensora general Stella Maris Martínez y la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó y la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia María Laura Garrigós de Rébori. Se sumaron también varios de los compañeros de Zaffaroni en la Corte - IDH, incluida la presidenta del tribunal Elizabeth Odio Benito, y juristas como Graciana Peñafort, Iñaki Rivera Beiras, Beinusz Szmukler, Gabriela Gusis y Nadia Espina.



El periodista Víctor Hugo Morales también le envió sus saludos. El cantautor Víctor Heredia se pronunció agradecido por haberlo visto impartir justicia. Miguel Rep participó de la celebración remota al igual que el sociólogo Horacio González y el politólogo Atilio Borón. La gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner también se conectó para participar un rato del festejo.

"Todos hablaron de valentía, coherencia, generosidad y honestidad", contó una de las asistentes al evento. Lo distintivo del cumpleaños de Zaffaroni es que fue por un evento solidario a favor de la Fundación Isla Maciel del padre Francisco "Paco" Olveira, referente del grupo de Curas en la Opción por los Pobres.