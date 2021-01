Cruzó a quienes se oponen a la vacunación

Coronavirus: El Papa se vacunará la semana que viene y criticó el "negacionismo suicida"

No sé porqué algunos dicen 'no, la vacuna es peligrosa' pero si los médicos la presentan como algo que puede ser bueno, que no presenta riesgos particulares, porqué no hacerlo", resaltó Francisco.