Ritondo: "Me gustaría ser gobernador"

Cristian Ritondo está disfrutando de la libertad recién recuperada luego de un aislamiento forzoso por haber estado en contacto con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien regresó de su gira de la costa atlántica contagiado de coronavirus. Ritondo se hisopó y festejó cuando su test dio negativo. El jefe de bloque en Diputados está en el PRO desde sus comienzos y fue vicepresidente primero en la Legislatura, ministro de Seguridad bonaerense y en todas las épocas un hombre de cafés y armados electorales. Ese asado con Larreta es uno más de los muchos que le esperan en 2021, de cara a las elecciones. "No tuvimos contacto estrecho. No estuvimos nunca en un lugar cerrado. Hasta cuando comimos estábamos afuera. Pero teníamos que tomar la precaución. Fueron largos días de aislamiento", cuenta Ritondo.



-¿Estuvo rico el asado, por lo menos?



-Estuvo muy bueno, porque lo hice yo. La carne me la traigo especialmente de Mataderos, de mi barrio.



-¿Cómo evalúa el manejo del Gobierno sobre la pandemia?

-El Gobierno tiene que evaluar antes de los anuncios, los medio anuncios o los trascendidos que hace el propio Gobierno, las medidas que va a tomar. Hace poco se decía que íbamos a estar en enero vacunando a 150 mil bonaerenses por día. Y a la Argentina entraron 300 mil vacunas. Estamos vacunando mucho menos. Corren detrás de la pelota todo el tiempo. Pensar que la culpa es de los jóvenes o de los runners y no que hubo marchas por el aborto, por el impuesto a la riqueza...



-¿Y las que impulsó Patricia Bullrich en 2020?



-Si, pero no tuvimos subida (de los casos). La subida la tenemos tras las marcha del aborto. Hablo tanto de los celestes como de los verdes. Dijimos que no era momento de tratarlo, entre otras cosas, por esto. Es un gobierno que no tiene planificación ni en lo económico ni en lo sanitario ni en lo social. Ya pasaron el 25 por ciento del mandato y tenemos los niveles de pobreza, de desocupación y de inflación que tenemos. El presidente dijo que no cree en un plan. Iba a mandar 60 proyectos de reactivación económica y todavía no mandó ninguno.



-¿Tiene o no tiene que haber PASO en 2021?

-Tiene que haber PASO. Es parte del sistema democrático. Mucho más, cuando ya entramos en un año electoral. En marzo ya se presentan los frentes electorales. Cualquier regla eleccionaria que se cambia sin un cien por ciento de consenso en un año electoral es mucho más que raro.

-¿Cómo viene el armado de Juntos por el Cambio para este año?

-Si uno tiene que evaluar lo principal que se produjo este año, después de la derrota electoral, es haber mantenido la unidad. Y en algunos distritos, haber sumado dirigentes peronistas y segundas líneas del GEN en la provincia. En las PASO se va a determinar quién va a llevar las candidaturas.



-¿Las PASO van a ser un enfrentamiento del ala dura contra la moderada?

-El Gobierno también tiene distintas alas. No hay nada que nos separe. Seguramente, si tenemos que discutir las candidaturas lo haremos. Hoy nos juntan los valores. Y podemos tener distintas formas de construcción política. Y a veces decimos las cosas con unas palabras y otras, con otras palabras. Eso no quiere decir que alguien sea más duro. Después de haber sido cuatro años ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires no creo que haya alas mucho más duras.

-Como ex ministro, ¿cómo piensa que se resolvió el conflicto con la Bonaerense?



-Se resolvió mal, porque no se desviste a un santo para vestir al otro. La provincia requiere más coparticipación, necesita más plata, pero el que tiene que cederla es el Gobierno nacional. Lo que hizo el presidente fue un Robin Hood berreta.

-¿Se quiere presentar como candidato a gobernador?

-Me encantaría. Pero eso depende de quién sea el mejor candidato. Juntos por el Cambio tiene muy buenos candidatos. Trabajo en la provincia, milito en la provincia, y ojalá me toque encabezarla. Si no me toca, acompañaré al mejor candidato.

-¿Se imagina compitiendo con Carrió?

-Eh... Lilita dijo que puede ser una de las candidatas, pero seguramente habrá muchas más: Jorge Macri, Emilio Monzó, los radicales tendrán su candidato... Lo veremos llegado el momento. Eso no quita que en algún momento me gustaría ser goberndor de la provincia de Buenos Aires.



-¿Y Santilli? ¿Lo ve en provincia?



-Con él comparto 30 años de amistad. Diego ha crecido muchísimo y es un gran candidato en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Ha tomado dimensión nacional como segundo de Horacio, con el trabajo que hizo en la pandemia y con el que hizo en el ministerio de Seguridad. El candidato tiene que ser el mejor: el que más quiera la provincia y el que ratifique su liderazgo con los votos.



-¿Monzó está afuera o adentro de Juntos por el Cambio?



-Emilio está dentro de Juntos por el Cambio. Inclusive, los diputados nacionales que lo tienen como referente están dentro del bloque del PRO. Lógicamente, con todas las diferencias que Emilio ha marcado. Pero es parte de los matices que tenemos dentro de Juntos por el Cambio. Lo respeto muchísimo a Emilio, así como a Rogelio (Frigerio).



-¿Acuerda con algunas de las críticas que hizo Monzó?

-Me parece que primero las críticas las tenemos que hacer adentro. Tenemos que hacer autocrítica: si creemos que no cometimos errores, ya estamos cometiendo un error. Pero me parece que hay que hacerlas adentro.



-¿A quien prefiere para presidente: a Horacio Rodríguez Larreta o a María Eugenia Vidal?



-Lo dije claramente: María Eugenia. Porque tiene una construcción de poder con mucha sensibilidad social. Y porque trabajé cuatro años al lado de ella. Esto no le resta méritos a Horacio, que hoy encabeza las encuestas con la mejor imagen de un dirigente del país. Ni a la metodología de trabajo constante que tiene, ni la amplitud política que tiene. Hoy Juntos por el Cambio integra hasta a los socialistas. Es el Juntos por el Cambio más amplio que hay en el país. Horacio pudo contenter todo ese espacio tan amplio.

-¿Faltó amplitud a nivel nacional en 2019?

-Con el diario del lunes, hoy podríamos decir que sí. Tal vez los habremos invitado y no lo hemos logrado. Creo que hay que ser lo más amplio posible. Siempre sosteniendo nuestros valores republicanos, hay que invitar a otros espacios que se sumen. Y a otros dirigentes que no solo vengan del mundo de la política.

-¿Nombres?



-Por ejemplo, Carlos Kambourian es un médico de Malvinas Argentinas que no venía de la política. Me parece un dato importante para sumar en la provincia de Buenos Aires. Hay muchos hombres y mujeres que demuestran interés en la política y es importante seducirlos para que formen parte de nuestro espacio.



-¿Macri puede volver a presentarse como candidato?

-Mauricio Macri es miembro fundador de este espacio, del PRO. Nos ha hecho crecer a muchos de nosotros. Nos ha dado la oportunidad. Nunca tenemos que relegarlo. Es importante escucharlo, aunque alguna vez podamos disentir con él. Lo que quiera hacer él es una decisión personal. En general, los que fueron presidentes en la Argentina tienen un lugar especial en sus partidos. Tener un ex presidente joven como Mauricio nos ayuda muchísimo.



-Él pide que no cometan "un parricidio"...

-Sería imposible cometer un parricidio de parte mía con Mauricio. Él fue muy generoso en dejarnos crecer. Uno no tiene que matar al padre de uno para crecer. Si no, entender cuál es el lugar.



-¿Como ex presidente, lo prefiere más en el rol de dar consejos?



-En el lugar donde se sienta más cómodo. No le voy a decir yo dónde colocarse. Mauricio le dio una impronta a nuestro espacio y fue el que nos llevó al triunfo. Lo votaron y por eso en 2015 pudimos ser gobierno.







TEST DEL VERANEANTE

-¿Cómo son las vacaciones en pandemia?

-Sí... en realidad, no salgo tanto a comer como otros años. Si bien los últimos años fueron irregulares mis vacaciones: en 2015, estaba con la campaña, los otros cuatro años estaba a cargo de un ministerio. Y el año pasado tuvimos cuarentena. Pero trato de compartirlo con mis hijos: cocinar, hacer un asado, una pizza, jugar a las cartas a la noche o jugar un picadito o un fútbol tenis.



-¿Una serie?

-Tiene críticas, pero me gustó Rompan todo. A mi generación le recuerda el crecimiento del rock nacional posdictadura. A veces te olvidás de quiénes tocaban juntos, así que me gustó por lo que me trajo a la cabeza. Estoy mirando también The Crown. La tuve que empezar de cero, porque me había olvidado todo.



-¿Un libro?

-Estoy leyendo El siglo del populismo, de Pierre Rosanvallon. Me lo regaló Silvia Lospenatto.