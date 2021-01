La derrota dejó todo en suspenso

El equipo de Kily González pagó un alto precio por los cambios introducidos en relación a la formación que afrontó con pocas variantes la totalidad de la fase Complementación de la Copa Diego Maradona. Uno o dos nombres nuevos por línea, pibes con poco rodaje y la más notoria ausencia, la de Emiliano Vecchio, líder y capitán del equipo, y Alan Marinelli, el goleador de Arroyito afectado por covid-19, sellaron su suerte. Lanús, con un equipo de juveniles --reservando titulares para la definición de la Copa Sudamericana-- fue un justo ganador por 2 a 0.

El canaya, que se aseguró a pesar de la derrota el máximo puntaje en su zona --al perder Unión frente a Patronato de Paraná-- deberá esperar el partido que tendrá que disputar Defensa y Justicia, equipo que puede igualarlo en puntaje pero que deberá ganar por seis goles de diferencia su encuentro frente a Aldosivi de Mar del Plata para sacar a los rosarinos de la final de la fase Complementación.

A los 10 minutos de un trámite que se había insinuado parejo, sobrevino una mala salida de Central que provocó una rápida jugada por izquierda, comandada por Vera que vio a Orozco marcando la diagonal y filtró la pelota entre los centrales canayas. El joven delantero, sin vacilar, definió cruzado ante la salida de Miño, que no tuvo nada que hacer.

Tocado en el amor propio, pero con pocas ideas, la visita se adelantó en la cancha en la procura del empate. Esa acción dejó claros en la mitad de cancha y en una réplica en velocidad, otra vez Vera asistió al centrodelantero López, que en el área chica definió sin problemas. Iban menos de 30 y el granate se ponía 2 a 0.

Central insistió, estuvo cerca un par de veces con disparos de Gamba desde afuera del área, y no mucho más. Así se llegó al final de la primera mitad en la que Lanus estuvo más cerca de marcar el tercero que Central de descontar.

En la segunda etapa se hizo de ida y vuelta, dos veces lo tuvo Central, una en la cabeza de Russo, y la más clara otro cabezazo, esta vez de Gamba, antes de los 15, que puso la pelota justo donde estaba parado el golero de Lanús, que se empezaba a transformar en una de las figuras del encuentro.

A los 20, Kily intentó torcer la historia haciendo debutar a Lautaro Giacone en lugar de Russo. El juvenil zurdo mostró buenas condiciones. Antes de los 30, el DT arriesgó con Vecchio --que no estaba a pleno-- y otro debutante, Mateo Tanlongo. Central mejoró, pero no pudo dar vuelta el marcador. Se repitió en pelotazo, poco juego colectivos y algunos destellos tanto de Giacone como de Vecchio que no se tradujeron en goles.

Con el resultado de Unión y Patronato --que ganó de visitante en la última fecha su primer partido en el certamen-- Central mantiene sus once unidades, puntaje que Defensa y Justicia podría igualar en el caso de vencer a Aldosivi, en el partido que se jugará el jueves.

2 Lanus

Acosta

Gómez

N'Dong

Thaller

Aude

Vera

Pérez

Belluschi

Lódico

Orozco

López

DT. L.Zubledia.

0 Central

Miño

Martínez

Almada

Novaretti

Blanco

Infantino

Ojeda

Lo Celso

Ferreyra

Russo

Gamba

DT: C.Gonzalez

Goles: PT: 10m Orozco (L) y 30m López (L)

Cambios: ST: 20m Giaccone por Russo (C), 24m Besozzi por Belluschi y Aranda por José Luis Gómez (L), 27m Tablongo y Vecchio por Ojeda y Infantino (C), 33m Casazza Vera (L), 35m Tabares por Aude y Krilanovich por Orozco (L).

Árbitro: Pablo Echavarría