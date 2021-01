Lo deciden en las redes sociales

La continuidad de Frank Kudelka en Newell's está en observación por parte de la dirigencia rojinegra. Su suerte está ligada directamente a lo que suceda en redes sociales en los próximos días. Es que las autoridades leprosas, que pretenden renovar mandato en las próximas elecciones, están decididas a hacer campaña sin hablar de gestión sino con la construcción de una imagen en el mundo de la hiperconexión. Todos los recursos se destinan a generar perfiles de redes sociales falsos que hablen loas de la directiva y será en ese ámbito donde se resuelva el futuro de Kudelka. “Si no anda bien en las encuestas, no sigue”, reconoció un colaborador de la directiva leprosa.

Newell’s protagonizó una de las grandes decepciones de la Liga Profesional. Un equipo poco competitivo puso en el centro de la discusión a su entrenador, como ocurre en cada una de estas situaciones. Pero la definición del futuro deportivo de los leprosos tendrá un final que no se discutirá en ninguna reunión entre autoridades y cuerpo técnico a fin de echar un bosquejo de recursos, necesidades y objetivos para la próxima temporada.

Es que en Newell's habrá elecciones en el primer semestre del año. El vicepresidente Cristian D’Amico será candidato por el oficialismo, aunque de lo que queda de la escuálida Comisión Directiva nadie lo acompañará. Incluso es probable que no lo sume al actual secretario Juan José Concina, hoy más cerca de las ideas de la oposición que de los singulares modos del vicepresidente segundo.

Para el vicepresidente segundo la realidad del club se puede manipular con cuentas falsas en redes sociales. Plantea su universo político allí y será en ese espacio donde se defina el futuro de Kudelka. Un colaborador de la directiva confió: “No se sabe si va a seguir Kudelka. Esta campaña no ayuda en nada para un año electoral. Si en estos días donde está en duda su permanencia y no hay una buena imagen suya en las redes, no sigue. Por eso la idea es instalar el debate sobre su continuidad. Kudelka necesita que la gente lo apoye. Lo deportivo después se habla”.

Todavía no está claro en Newell’s si el ejército de cuentas falsas que alaban a D’Amico y atacan a cualquier opositor o periodista crítico es solventado con recursos del club o con fondos que aporta el propio D’Amico, a la postre el único con pretensiones de candidatearse como presidente.

Pero los directivos parecen desconocer que Kudelka tampoco está convencido de seguir en el parque Independencia en las actuales condiciones. El entrenador hizo explícito la necesidad de hablar “con sinceridad” del futuro, aunque los dirigentes aún no lo citaron.