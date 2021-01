Pusineri habló y reconoció haber tomado "un fierro caliente"

Lucas Pusineri, entrenador recientemente despedido por Independiente, señaló este lunes el comportamiento de los dirigentes en su salida, a quienes les atribuyó un "mal manejo" con la decisión tomada.



"Siento que hay una vara desmedida que lo juzga a uno. El proceso era bueno, pero la gente que toma decisiones no lo vio así. Los directivos saben que no se manejaron bien", sostuvo el ahora ex DT del Rojo.



En nota concedida a TyC Sports, Pusineri, de 44 años, señaló: "Me siento tranquilo, con la impresión de haber hecho un muy buen trabajo. Hubo cosas interesantes en el proceso, como la puesta en valor del plantel de Independiente".



El también ex jugador de la entidad de Avellaneda, campeón en el Apertura 2002, reconoció haber tomado "un fierro caliente", cuando asumió la conducción hace un año.



"Nadie quería hacerse cargo y ahí estuvimos nosotros, trabajando para el bien del club", manifestó Pusineri, quien advirtió como positivo el hecho de haber "logrado el 55 por ciento de los puntos en disputa".



El entrenador consideró como atenuantes de no concretar la campaña deseada el hecho de que "diecisiete jugadores abandonaron la institución", según describió.



"Ante la primera derrota después de 13 partidos invictos, uno no puede estar en duda", lamentó Pusineri, en referencia al 2-3 alcanzado ante Huracán, por la primera fecha de la Zona Campeonato de la Copa Diego Maradona.



"Está claro que la institución tomó por otro lugar, pero estoy esperanzado en que todo mejore. No pudimos ganar, pero dejamos la vara alta para lo que continúa", concluyó.