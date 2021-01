A crear tarjetones

El Centro de Expresiones Contemporáneas invita a artistas emergentes a participar de la convocatoria El Tarjetón 2021. Se trata de una pieza gráfica con la información mensual de la institución. Este año, el formato será digital, aunque no se descarta la posibilidad de que en algún momento se vuelva a la versión impresa. Sus dimensiones son 24 x 18 centímetros. Quienes deseen participar, pueden enviar el material hasta el 14 de febrero inclusive. Las y los aspirantes deberán presentar una propuesta de 10 fotografías que se puedan pensar como una forma de calendario visual entre los meses de marzo y diciembre, sin que esto implique un vínculo entre imagen y mes del año en particular, quedando esa relación librada exclusivamente a la creatividad de cada aspirante. Se preseleccionarán hasta diez propuestas, de las cuales resultarán las diez imágenes finales que conformarán el calendario CEC para el tarjetón. El jurado podrá elegir una o más imágenes de cada aspirante hasta completar las diez. El material se recibe vía correo electrónico en [email protected] y [email protected] El asunto deberá ser: Emergentes_2021-tarjetón-nombre del/la aspirante. El e-mail debe incluir como archivos adjuntos en formato PDF la propuesta correspondiente con memoria descriptiva y fundamentación, currículum con datos personales (nombre, apellido, número de teléfono, correo electrónico, etc.), formación y producción hasta el momento. Las y los aspirantes cuyas imágenes resultaran seleccionadas para El Tarjetón deberán dejar sentado que aceptan que la imagen de su autoría sea utilizada como imagen institucional mensual del sitio web www.cecrosario.gob.ar.