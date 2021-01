Con todas las canciones que se le cante tocar

Paula Maffia vuelve a tocar y cantar en un escenario rosarino esta noche de jueves, en Distrito 7 (Ovidio Lagos 790). Un acontecimiento, después de diez meses sin contar con esta instrumentista y cantautora que brilla con sus discos Polvo y Ojos que ladran. Un show íntimo, que promete un repaso por sus 20 años de carrera y algunos "caprichitos", como le dice a las canciones que tiene ganas de cantar. "Como siempre, cuando viajo sola, me da una plasticidad muy grande de tocar lo que se me antoja básicamente", dice Paula a Rosario/12, en relación a "ese gran repertorio" que está terminando de definir. "Son temas del pasado, del presente y del futuro, y se termina de formar con el público, que son padres adoptivos de mis canciones", adelanta. Y claro, la pregunta obligada es si atenderá a los pedidos del público. "Hay espacio para pedir, sujeto a mi antojo", adelanta.

Con la pandemia, hubo temas nuevos. No fue fácil para nadie transitar 2020, y les artistas tuvieron sus propios retos. "Atravesé distintas etapas, en un orden muy desprolijo. Yo venía en un tren de creación, de composición, habitando un estado de la mente, habitando una forma de vida, siempre saliendo, de acá para allá, muy repartida en un montón de lados y de golpe fue una concentración de mí misma, en todo sentido y eso fue un golpe cosmogónico. Esto te pulveriza cualquier paradigma y te deja hecha una hoja en blanco. Y la hoja en blanco está al borde de ser una hoja vacía. Son lo mismo pero no, una hoja vacía es un páramo desolador, algo inacabado, algo no comenzado. Una hoja en blanco es toda una potencialidad, así que dependiendo del día, del índice de neurosis, había momentos en que sentía que estaba frenada, en blanco, y había días en los que que me decía que tenía que hacer mucho silencio, escuchar, porque ahí se viene algo, hay un run run que pude empezar a escuchar y entender", describe su vivencia de un año en el que no hubo shows ni salas de grabación. "Estoy acá, viendo como acomodo esas cosas en mis repisas", define.

Después de editar Polvo con sus banda Orgía, Maffia llegó a Rosario con su banda pero también en shows solitarios. "Me encanta cantar sola y me siento muy libre estando sola. Porque no estoy sola, estoy en un lugar muy circunspecto, estoy habitando toda la potencialidad de lo que yo puedo puedo ser, siendo la niña que fui a los cuatro, la niña que no fui a los once. Es una performance de mí misma. Juego, me saco de lugar, me desdoblo. Por otro lado, también estoy completamente a disposición del público", cuenta lo que significa volver a presentar sus canciones y algunas ajenas.

Polvo, lanzado en 2019, le dio a Paula nominaciones en tres categorías en los Premios Gardel 2020: Mejor álbum de rock alternativo por Polvo, y Mejor videoclip corto y Canción del año por Corazón Licántropo. En esta oportunidad, la compositora obtuvo el galardón de "Mejor videoclip corto", en la entrega de premios más importante para la música Argentina.

Los primeros dos shows después de tantos meses sin tocar fueron el fin de semana pasada. "Estaba ansiosísima de volver a tocar", cuenta. Fueron dos experiencias totalmente diferentes. "En la primera fecha, que fue el sábado, todo el mundo estuvo gritando, aplaudiendo en todas las canciones, canté 15 canciones de corrido, me bajé del escenario, saludé y me fui", cuenta la experiencia. Al día siguiente, se encontró con otro público. "Lo gente estaba muy tímida, yo me puse tímida, dije cositas medio tímidas, canté, canté, canté, canté, hice una última canción entre la gente, saludé y me fui. Y la gente empezó: 'otra, otra, otra'. El público que había estado callado todo el tiempo, cuando me fui empezó a hacer un quilombo y volví a salir a escena. Yo dependo de la energía, soy un barquito en el mar", sintetiza. Entregarse al momento, eso es también lo que hará en su show de esta noche.

Con Rosario, Maffia inaugura una gira. "Volver a Rosario donde sé que la voy a pasar bien, dónde el público está re arengado, es un planazo. Empezar mi gira pisando Rosario, es una maravilla. Después voy a pasar por Santa Fe el viernes, donde es la primera vez que toco como solista, porque estuve con Las Taradas hace mucho tiempo, y ya para el sábado me voy a Córdoba para tocar con la queridísima Sol Pereyra", cuenta sus próximos pasos. El show se realizará bajo estricto protocolo covid, y las entradas anticipadas se pueden adquirir en tickets4lovers.com