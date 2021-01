Diego Dabove es el nuevo conductor de San Lorenzo

San Lorenzo confirmó a Diego Dabove como entrenador para que se convierta en el sucesor del saliente Mariano Soso, de cara al próximo campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. El ex director técnico de Argentinos se juntó en la mañana del jueves con Marcelo Tinelli, presidente del club, y luego se volvieron a reunir para definir los detalles contractuales.

El principal objetivo de la institución era contar con un cuerpo técnico desde el lunes próximo, y así planificar una temporada en la que San Lorenzo tendrá como meta luchar por el título de la Copa Sudamericana y regresar a la Libertadores en 2022, tras varias temporadas de ausencia.

Los balances de las dos primeras charlas, en la que también estuvo la Secretaría Técnica integrada por Leandro Romagnoli, Hugo Tocalli y Alberto Acosta, habían sido positivas. En prinicipio, a los dirigentes les gustó la idea futbolística y, sobre todo, la personalidad de Dabove en vistas al conflicto en el vestuario entre los hermanos Angel y Oscar Romero y el resto de los jugadores.



Un detalle no menor en la negociación es que que la relación de Tinelli con Christian Bragarnik, que representa al ex DT de Argentinos Juniors y Godoy Cruz, se mantuvo congelada luego de la mala experiencia de Jorge Almirón (perteneciente a su escudería), con pésimos resultados y una interminable cantidad de contrataciones que nunca hicieron pie en San Lorenzo. Sin embargo, según la información suministrada por la agencia Télam, las condiciones en este caso "serán diferentes" y no habrá desembarco del "paquete entero" entre DT y futbolistas del mismo empresario.

De esta manera, Dabove se consolidó partiendo desde atrás en la carrera contra Néstor Gorosito, que pidió un contrato en dólares como cobra en Olimpia de Paraguay, y dejó de lado los sentimientos manifestados por la institución de Boedo.