¿Cuáles son los planes de Donald Trump para la asunción de Joe Biden?

El mandatario saliente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara su mudanza. El próximo miércoles por la mañana se irá de Washington, unas horas antes de la asunción de su sucesor, el demócrata Joe Biden.



En el itinerario del líder republicano está agendado que volará a su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, donde tiene la intención de instalarse. Trump anunció hace días que no estará en la ceremonia de jura de Biden. "A todos los que me han preguntado, no iré a la Inauguración el 20 de enero", expresó la semana pasada a través de Twitter.

Los preparativos para abandonar la Casa Blanca ya comenzaron, al punto que en las últimas horas se viralizaron en las redes sociales distintas imágenes de camiones en la puerta de la residencia gubernamental, cajas apiladas en los jardines y hasta empleados trasladando cuadros y bustos.

Dos de esas imágenes son emblemáticas: en una, un empleado carga un busto del exmandatario Abraham Lincoln, y en otra otro trabajador, de traje, lleva una fotografía enmarcada de lo que parece una cumbre internacional.

Cada presidente de EEUU utiliza fondos de los museos federales para decorar la Casa Blanca según su gusto, y la prensa publicó en su momento que el mismo Trump había elegido el busto de Lincoln. Con el recambio de jefe del Ejecutivo, todos los objetos vuelven a sus respectivos museos.





La asunción de Biden

El Departamento de Estado informó que el demócrata pasará la noche del martes en la Blair House, una mansión ubicada muy cerca de la Casa Blanca y destinada a hospedar a jefes de Estado en sus visitas oficiales a Washington. Esa invitación es una tradición entre los presidentes salientes y entrantes.

Biden recibirá el mando de la potencia norteamericana el miércoles, en una ceremonia tradicional, aunque con un desfile virtual con la presencia de mil asistentes presupuestados. La vicepresidenta Kamala Harris también asumirá el mismo día.



La ausencia de Trump lo convierte en el cuarto mandatario que no está en la jura de su sucesor, después de que hicieran lo mismo John Adams en 1801; John Quincy Adams -hijo del expresidente John Adams- en 1829; y Andrew Johnson, en 1869.



La administración de Biden prevé una limpieza a fondo de la Casa Blanca antes de la toma de posesión. Según la cadena NBC, el nuevo gabinete estimó un presupuesto de casi medio millón de dólares para esa tarea, que incluyen partidas para limpiar alfombras y cortinas.