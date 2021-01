La policía le pega más a los progresistas

La Fiscalía General del estado de Nueva York, a cargo de Letitia James, presentó una demanda contra el Departamento de Policía de Nueva York y al intendente de la Ciudad de Nueva York Bill de Blasio. La demanda es por abusos por parte de oficiales de la policía contra personas que se manifestaban de forma pacífica para pedir por justicia racial luego del asesinato de George Floyd por oficiales de la policía de Minneapolis ocurrido el 25 de mayo de 2020.



James brindó una conferencia en la que informó que desde la fiscalía “encontramos que en el curso de las protestas de mayo a diciembre de 2020, oficiales de la policía de Nueva York participaron en un evidente excesivo uso de la fuerza a menudo mala conducta incluyendo el uso repetido, indiscriminado e injustificado de bastones policiales, gas pimienta, bicicletas, incluso usando sus puños contra los manifestantes”. También denunció el uso de la táctica conocida como “kettling” utilizada para acorralar a los manifestantes y realizar detenciones masivas. "No hay duda de que el departamento participó en un patrón de fuerza excesiva, brutal e ilegal contra manifestantes pacíficos", agregó James.



Un estudio reciente que utiliza estadísticas de la base de datos US Crisis Monitor creada por investigadores de la universidad de Princeton y la ONG Armed Conflict Location and Event Data project (ACLED), señala que es tres veces más probable que la policía estadounidense utilice la fuerza contra los manifestantes de izquierda que con manifestantes de derecha, según reportó el diario The Guardian. Las estadísticas están basadas en la respuesta de las fuerzas policiales a más de 13 mil protestas en todo EEUU desde abril de 2020 y evidencian las diferencias en cómo responde la policía a las manifestaciones del movimiento contra la violencia policial Black Lives Matter comparado con la respuesta a las manifestaciones de los seguidores del presidente Trump. La investigación también fue compartida por el ex presidente Barack Obama luego del asalto al Capitolio incitado por el mandatario saliente. "Para los que se preguntaban porqué tanta atención a la respuesta de la policía a las protestas inspiradas por Trump, acá hay un artículo basado en data que proporciona un marco de referencia útil.



La fiscal también advirtió que las acciones de la policía neoyorquina “tristemente no son nuevas, este tipo de conductas han sido reportadas y examinadas durante décadas”. Por ejemplo, James recordó que en 2003 durante las protestas en contra de la guerra en Irak hubo cientos de denuncias por uso excesivo de la fuerza que resultaron en daños económicos para la ciudad de Nueva York. En 2011 también se denunció “excesivo e innecesario uso de la fuerza durante las protestas de Occupy Wall Street, resultando también en daños económicos para la ciudad”, agregó.

La demanda fue apoyada por el Fiscal General del estado de Colorado Phil Weiser, que escribió en su cuenta de Twitter que se sentía honrado de trabajar con James. Letitia James es la Fiscal General del Estado de Nueva York desde 2018, su elección fue histórica: en ese momento, James fue la primera mujer negra en ejercer el cargo de fiscal general en Nueva York.