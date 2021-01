India lanza el mayor operativo de vacunación en el mundo

India inició la campaña de vacunación más grande del mundo contra la covid-19. Con un población de 1.300 millones de habitantes, el país estima que para julio podrán vacunar a 300 millones de personas. Los mayores de 50 años, trabajadores sanitarios y personas consideradas pacientes de alto riesgo son los prioritarios de la campaña lanzada por el Primer Ministro, Narendra Modi.

“La dimensión de esta campaña de vacunación nunca se ha intentado en la historia”, advirtió Narendra Modi en una videoconferencia que fue transmitida en vivo mientras más de tres mil centros de vacunación fueron habilitados, en cada centro se administrará hoy la primera dosis a 100 personas, el objetivo es llegar a las 300 mil personas durante la jornada del primer día.



“Estamos presenciando el comienzo del fin de la pandemia”, dijo hoy a la prensa el ministro de Salud, Harsh Vardhan.Durante esta fase se prevé la vacunación de 10 millones de empleados del área de salud, luego 20 millones de trabajadores de primer línea y luego seguirá con la inmunización de personas mayores de 50 años y personas con enfermedades crónicas graves.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud y Bienestar de India, 10.542 millones de contagios y 152.093 muertes por coronavirus, mientras el número de muertes en todo el mundo ya alcanzo los dos millones, según informó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterrez.

Según el diario The Times of India, el primer Ministro Narendra Modi se mostró visiblemente conmovido mientras recordaba el sufrimiento de las personas durante la pandemia y dijo en su discurso “el coronavirus provocó el aislamiento de las víctimas que sufrieron en soledad porque sus parientes no pudieron atenderlos por miedo a contagiarse” y agregó “a muchas de las personas que murieron no se les pudo realizar sus tradicionales ritos funerarios como merecían".

Las vacunas que fueron aprobadas para su uso de emergencia son, por un lado, la Covaxin de la farmacéutica india Bharat Biotech, aprobada antes de culminar los ensayos humanos de la tercera fase y sin reportes sobre su eficacia. Por otro lado, Covishield de AstraZenezca, fabricada por el Serum Institute de India. Según reportó el diario The New York Times, hasta ahora el gobierno sólo ha comprado 11 millones de dosis de Covishield y 5.5 millones de dosis de Covaxin, las cajas de las vacunas fueron despachadas con el mensaje “sean libres de enfermedad”.

Las dos vacunas son producidas en el país. El Instituto Serum es un productor mundial de vacunas y ya cuenta con stock de 50 millones de dosis de Covishield. Según informó el diario The Guardian, el instituto tiene miles de millones de pedidos previos realizados por países de todo el mundo y el gobierno indio se encuentra en negociaciones sobre cuánto permitirá exportar por temor a que pueda conducir a una escasez de la vacuna en el país productor.