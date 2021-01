Santiago Cafiero: “Tenemos expectativas de vacunar al personal docente en febrero"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que el objetivo del Gobierno es poder comenzar a vacunar al personal docente en febrero y destacó que "en todo momento se puso como prioritario" a ese sector para que se pueda realizar en forma presencial el ciclo lectivo 2021.

Cafiero aseguró que "el presidente puso como sector prioritario de vacunación a los y las docentes para volver a la presencialidad de las clases”.

“Tenemos expectativa de que en febrero vacunemos al personal docente", detalló.

Según el funcionario, provincias y jurisdicciones “han fijado fechas” para el inicio del ciclo lectivo de 2021, “pero entre todos tenemos que tratar de que se puedan cumplir con presencialidad”.

Cafiero destacó que durante el 2020 “sí hubo clases con un esfuerzo de los docentes y de las familias” en referencia a las clases virtuales, pero aseguró en diálogo con Radio 10 que “nada reemplaza a la presencialidad”.

Además, el jefe de Gabinete señaló que el Gobierno instrumentó "una estrategia de vacunación que se está cumpliendo" y recordó que "ayer (sábado) se terminó de recibir la segunda dosis de la primeras de las vacunas" Sputnik V.

Respecto al pedido del expresidente Mauricio Macri de que se abran las escuelas, Cafiero sostuvo que Juntos por el Cambio "no trajo ningún tipo de propuesta en el año más difícil de nuestro país" debido a la pandemia del coronavirus y consideró que "es perder el tiempo" analizar las declaraciones de Macri y de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

"No me parece que todo el tiempo haya que salir a contestarle a una oposición que no ha aportado una idea en todo el año; que han hecho comunicados que no solo cuestionan al Gobierno nacional, sino que se quejan e incentivan a que se desoiga a la ciencia, en pos de generar un marco de zozobra y de angustiar más a los que ya están angustiados", expresó .



Cafiero también recordó que durante la gestión de Cambiemos en la Argentina "creció la desocupación, la pobreza y se destruyeron las pymes", y en ese contexto asumió el Gobierno del presidente Alberto Fernández, a lo que "se le sumó (luego) la pandemia".

"En ese contexto, la oposición no aportó una idea. Podría haber aportado una idea distinta, innovadora, pero hubo una actitud mezquina del punto de vista político que lo único que busca es el rédito electoral, sin mirar que está generando mucho más angustia", aseguró. Y concluyó: "A veces hay que ser más honestos con el análisis del contexto, porque con todas estas dificultades Argentina está peleando todos los días para ponerse de pie".