Nicolás Massot: "Elisa carrió es muy nociva, hay que prestarle menos atención

El director del Banco Ciudad y ex diputado nacional de Juntos Por el Cambio, Nicolás Massot, acusó a Elisa Carrió de ser una dirigente "muy nociva" en algunas cosas y aseguró que había que "prestarle menos atención" a sus declaraciones.

"Carrió es una dirigente muy valiosa en algunas cosas y muy nociva en otras. Sabemos que utiliza seguido la difamación como forma de posicionamiento político", disparó Massot en declaraciones radiales cuando le consultaron por la denuncia que había hecho la titular de la Coalición Cívica respecto a un supuesto pacto entre Cristian Ritondo y Emilio Monzó con Máximo Kirchner y Sergio Massa para copar las listas con dirigentes del peronismo. "No entiendo cuál es el juego de inventar cosas que no son reales. Necesitamos unidad, no esos comportamientos que parecen funcionales al kirchnerismo. Hay que prestarle menos atención a las declaraciones de Carrió y buscar cuáles van a ser las directrices de decisión para la oferta electoral que va a presentar Cambiemos", rechazó el Massot, cercano al ex titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

En el marco de la interna por el liderazgo de Juntos Por el Cambio, Massot había asegurado que, pese a las diferencias, existía un "núcleo de coincidencias muy claro". Sin embargo, acto seguido, el ex diputado cambiemita pasó a acusar a una de las fundadoras de Cambiemos de "inventar cosas" como "forma de posicionamiento político": "Es la misma persona que decía que Macri era un contrabandista y que Massa era un narcotraficante. No se si estará buscando cargos, ella dijo que se jubilaba y hoy va por una banca en el Congreso. Yo no la entiendo y creo que ella no contribuye a lo que tenemos que hacer", protestó. Por otro lado, siempre en el contexto de las internas que se están desarrollando en el espacio político de cara a las legislativas de este año, Massot subrayó la figura de María Eugenia Vidal, sostuvo que era "una de las pocas dirigentes con proyección nacional" y manifestó su deseo de que fuera candidata en la Provincia de Buenos Aires.