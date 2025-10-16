Marcos Semeñenko, hermano de Azul Semeñenko - mujer trans asesinada recientemente- se quebró al reconocer que "sabía que estaba muerta", luego de haberse confirmado el hallazgo de un cuerpo en un canal, en la zona de Valentina Norte, en las inmediaciones de la ciudad de Neuquén.

El joven participó este jueves de la marcha convocada por la CTA Autónoma y ATE, en la capital neuquina, para pedir el esclarecimiento del hecho, que conmocionó a la ciudad y en especial a los compañeros de trabajo de su hermana en la Dirección de Protección Integral contra las Violencias.

Azul Semeñenko, de 49 años, había sido vista por última vez el 25 de septiembre, cuando se dirigía a una consulta médica en el Hospital Castro Rendón, mientras que el martes pasado se halló un cadáver y en las últimas horas se confirmó su identidad.

"Solo espero que se haga justicia"

Al respecto, Marcos señaló en declaraciones a la prensa: "Cuando encontraron el cuerpo sabía que era ella, me senté a esperar, alguien me dijo que probablemente era Azul", y agregó que "un comisario se acercó, fue empático con la familia, la verdad que se lo agradezco, más allá de que por ahí algunos detalles no me podía dar".

"Soñé con Azul, sabía que no estaba viva. Solo espero que se haga justicia; y si la justicia de los hombres no lo hace, confío en la divina. Cada sufrimiento que ella vivió lo van a tener que pagar”, remarcó.

Finalmente, el joven sostuvo que "En memoria de ella (su hermana) les pido que no nos dejen solos, porque esto recién comienza. Se tiene que hacer justicia”.