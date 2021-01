Instantáneas de una humanidad en común

Una alumna de quinto año del secundario cuenta que de noche pierde la noción del tiempo. Una maestra y madre soltera de 33 años, que trabaja en el comedor de una escuela pública, se aflige por la incertidumbre de no saber si tienen su plato de comida en la mesa "los chicos" cuyas abuelas no pueden retirar los alimentos no perecederos por estar en grupo de riesgo. Una pareja mayor contempla con ternura una pantalla apoyada en la mesa del comedor, el único encuentro posible con sus seres queridos.

Estos son sólo algunos de los testimonios y documentos escritos, visuales y sonoros que conforman Registro de Pandemia. Primeras voces. La exposición, con textos curatoriales de sala a cargo de Manuel Quaranta, puede visitarse en el Museo municipal de la Ciudad "Wladimir Mikielievich" (Oroño entre Riobamba y La Paz) hasta el 28 de marzo, de jueves a sábados de 17 a 21 y los domingos de 9 a 13. La muestra dedica una de sus salas a los cubrebocas "Colección Gran Paraná", creados en 2020 con Darío Ares por la Escuela de Diseño e Indumentaria de la Secretaría de Cultura y Educación.

Por las restricciones sanitarias, las visitas deberán contar con un turno previo que se tramita a través de la página http://bit.ly/Visitas-Muestras en el sitio web del Museo, cuyo atento y amable personal ayuda a cumplir con todos los cuidados necesarios: ventilación, uso de alcohol, prevención de amontonamientos de gente y registro de visitas. Registro de Pandemia es un proyecto del Museo que surgió a fines de abril y se plasmó inicialmente en una convocatoria abierta a toda la ciudadanía de Rosario, y que continúa aún abierta, por eso lo de Primeras voces.

Entre el 20 de mayo y fines de septiembre de 2020 se recibieron 395 archivos en total: 14 audios, 306 fotos, 4 notas periodísticas, 37 textos, 26 videos y 8 dibujos. Un montaje amigable permite apreciarlos en forma ordenada, en parte impresos en sala y en parte a través de galerías en video que el público se puede sentar a mirar y escuchar. Algunos dan cuenta de producciones culturales reconocidas, como el recorrido virtual del artista plástico y fotógrafo Gustavo Goñi por su exposición retrospectiva Cuerpo presente en la galería Local 15, del Pasaje Pan; o la cálida visita virtual donde la pintora y docente rosarina Liliana Jones recibe a los espectadores en su casa taller, o la despedida de la periodista Sonia Tessa a Diego Maradona. El tenor y cómico platense Juan Pablo Skrt pone una de las mejores voces del país al servicio de un mensaje de cuidado y aliento donde actualiza con ingenio la letra del tango Cambalache, de Discépolo, en un 2020 Cambalache que vuelve literal aquello de "febril".

El video de Skrt está en las redes, lo mismo que el libro digital Mi cuarentena, del taller de fotografía de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil que coordina Micaela Pertuzzo. Está en Issu y es un emotivo recorrido por instantáneas de la intimidad redescubierta en el encierro. Se enviaron registros documentales desde La Toma y la Red Cossettini, desde el Centro Cultural La Angostura y el Movimiento de Unidad de Ciegos y Ambliopes de Rosario (MUCAR). Reporteros gráficos de diversos medios y organizaciones, como Sebastián Vargas y Sebastián Granata (publicadas en la revista Barullo) o Carlos Salazar (Multisectorial por los Humedales) compusieron unas vistas elocuentes de las transformaciones del espacio público, extrañamente vaciado pero ocasionalmente atiborrado por las multitudes de las dos luchas verdes: la Ley de Humedales y la legalización del aborto.

En contrapunto, la mirada amateur del taller de la Vigil dispara sobre el detalle menor: la gata que bebe de un charco, el repasador tendido en la cocina, el otoño visto por una ventana. Hay algo de la inmediatez de la poesía actual en esas imágenes mínimas y en cómo conmueven. Sorprende, en un video, la seguridad con que una niñita comparte su espacio personal y se dirige al público. La bordadora profesional Teresa Scarpa presenta en un video, en un texto para llevar y en su materialidad misma los barbijos que hizo para regalar y llenar el tiempo. La Escuela Jesús de Nazaret, de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor (una orden católica comprometida socialmente con la prevención de la prostitución), envió desde la zona sur de la ciudad un álbum con obras del pintor Manuel Martínez, fotos, dibujos y testimonios de estudiantes, docentes, religiosas y no docentes que se caracterizan por su tono común de resiliencia y esperanza. Un video estatal titulado Cuarentena Trans reúne voces, relatos y rostros de la comunidad trans, que atravesó en pandemia una lucha especialmente difícil dada su vulnerabilidad en lo social y económico, y es representada y asistida por agrupaciones autogestionadas como La Casa de las Locas, Red Diversa Positiva, o Varones Trans Santa Fe, y organismos públicos como la Dirección de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Rosario. Otras voces hablan en el patio del Museo, desde los audios de María Zulema Amadei y otres.

Aparecen palabras nuevas: "zoompleaños". De la soledad se pasa a la solidaridad. Toda la muestra se siente como un abrazo, un encuentro con lo humano en común, con eso que hemos sentido en peligro de sernos arrebatado además de la vida misma. Un o una trabajador o trabajadora del SIES dejó un Quijote hermosamente dibujado en un papel cuando el Museo funcionó como Base de Emergencias. Fue encontrado y se expone. El equipo del Museo comparte con sano orgullo el resultado parcial de un intenso trabajo conjunto dirigido a la posteridad, como ellos mismos dícen mientras invitan al público a ser parte de esa construcción civil de archivo a través de sus instancias participativas: dejar un mensaje escrito en un barbijo (¡cuidando la desinfección de los marcadores!) o llevar a casa los textos impresos de algunos donantes. En uno de los textos de sala se destaca que enviar un Registro de Cuarentena al Museo de la Ciudad convierte al o a la remitente en donante, estableciendo un vínculo a perpetuidad con la institución. "Fue un año muy duro, y pasó de todo", opina Nicolás Charles, director del Museo de la Ciudad y principal gestor de la iniciativa: "Es íntima la muestra, aunque sea colectiva".

Se inauguró con un conversatorio interdisciplinar entre Quaranta, Fede Gloriani y Carlos Stia, que complementa el que el Museo gestionó, registró y difundió en tiempo real el 17 de septiembre. Charles dialogó entonces con el Secretario de Salud Pública Leonardo Caruana y con la historiadora Agustina Prieto, quien dio un atractivo y preciso relato con una perspectiva histórica necesaria sobre las epidemias de cólera y de peste bubónica de siglos anteriores y las duras medidas de higiene que se tomaron entonces, en un contexto de desigualdad social donde la mayoría de las muertes se daban en la clase trabajadora. Prieto rescata la figura del médico Isidro Quiroga, director de la Asistencia Pública Municipal y luego intendente de Rosario.