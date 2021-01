Si está Vecchio, me quedo en casa

En Central hay problemas de convivencia y frente a los conflictos Marco Ruben optó por no volver a club. Cristian González acusa falencias de liderazgo, Emiliano Vecchio asume atribuciones que lo exceden como jugador y ante las frustraciones le apuntan al preparador físico, Ernesto Colman. Una crisis que sumó ayer la respuesta negativa de Ruben de volver a Arroyito, aunque el Kily tendrá consuelo con la inminente contratación del arquero Jorge Broun.

Ruben no se vio seducido por el presente de Central y decidió no volver a jugar en la próxima temporada. Las razones, además de los estímulos personales necesarios para jugar al fútbol de forma profesional, se encuentran en la falta de identificación con el trabajo del Kily González.

El técnico de Central no mostró además interés por la vuelta del ídolo y se refugia detrás de la desdibujada figura de Vecchio, aunque su jerarquía deportiva no está en sintonía con la del goleador retirado. Vecchio no solo que tiene mala relación con Ruben, sino que además se peleó con sus compañeros por su protagonismo excesivo que asume en el plantel. Ayer, incluso, discutió con el preparador físico Ernesto Colman. El profesor le recriminó a Vecchio el pedido que hizo a la dirigencia para cambiar la preparación física, molesto con las exigencias que impone Colman todas las mañana. Antes, Vecchio desafió a pelear a Fabián Rinaudo. El ex Gimnasia y Esgrima eludió la invitación a los puños con sabiduría, incrédulo por los hábitos del nuevo compañero y tiene el deseo de dejar la ciudad. ¿Puede seducir a Ruben volver al club con este ambiente de trabajo?

Colman es el mismo preparador físico que acompañó a Eduardo Coudet. El Chacho formó un equipo que corría hasta el minuto 95, quizás impulsado por el fervor de una propuesta deportiva audaz. Ante las derrotas, en Central le apuntan al preparador físico. Pero el Kily González no aborda el problema entre su cuerpo de trabajo y deja que la figura del profesor se desgaste entre los jugadores, quienes por su exigencias a la hora de la preparación despierta recelos. Antes fue Emanuel Brítez, ahora es Vecchio quien quiere cambios en la preparación física. El clima de entrenamiento no puede seguir en estos términos, por lo cual es probable que el entrenador cambie de colaboradores para la próxima temporada de Liga Profesional que comenzará el 12 de febrero.

Por lo pronto,el Kily tendrá para la semana que viene la vuelta de Broun. El arquero está próximo acordar su contrato con el club. Llega a pedido del entrenador y firmará por dos temporadas. Llega con el pase en su poder tras lograr su desvinculación de Gimnasia y Esgrima. Se sumará a los entrenamientos la semana que viene, cuando el plantel inicie de pretemporada en Arroyo Seco.