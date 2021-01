"Volvemos a una presencialidad cuidada y segura"

"Volveremos a una presencialidad cuidada y segura que iremos intensificando según los indicadores epidemiológicos de cada una de las jurisdicciones", aseguró en diálogo con Página/12 el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, tras un encuentro que realizó este lunes con autoridades de Unesco y Unicef. El titular de la cartera se encuentra recorriendo distintas provincias del país y, en línea con las declaraciones del presidente Alberto Fernández en las que aseguró que las clases iniciarán en marzo, detalló que "hay consenso en que cada una de las medidas que se llevan adelante deben implicar la priorización de la presencialidad". El ministro confirmó que la vacunación de los docentes comenzará en febrero, pero que "no es una condición indispensable".

Según expresó Trotta, el regreso a las aulas que están planificando desde el Gobierno "será con los protocolos vigentes que contemplan medidas de distanciamiento social mínimo: uso de los tapa boca, medidas de desinfección y cierto escalonamiento". "La pandemia no ha finalizado, pero a lo largo de 2020 hemos aprendido a convivir de una manera segura con el virus y eso es parte de lo que queremos reflejar en esta etapa de inicio de ciclo lectivo 2021", señaló.

Trotta aseguró que Unicef y Unesco "acompañan la estrategia que está planteando el gobierno argentino con cada una de las jurisdicciones", y que, en la reunión que mantuvieron este lunes en el Palacio Sarmiento, planificaron en conjunto "una estrategia de desarrollo para el regreso a la presencialidad cuidada". También detalló que conversaron sobre la posibilidad de lograr una articulación para "la construcción de los consensos necesarios con todos los actores del sistema educativo y de nuestra sociedad, para poder evaluar de manera conjunta la experiencia de lo que han sido los distintos momentos del 2020 y 2021, los esquemas de presencialidad que se llevaron a cabo en nuestro país y también en otros países del mundo". "Evaluamos la situación de distintos países de América Latina, más allá de que es difícil generar un esquema lineal de comparación entre las experiencias de cada uno de esos países", agregó.

Luisa Brumana, presidenta de Unicef Argentina, puntualizó en diálogo con este diario que durante el encuentro "expresamos el compromiso de Unicef y Unesco para acompañar a la Argentina en intentar volver a la presencialidad como regla en 2021. Obviamente, en el contexto de pandemia en que nos encontramos, con todas las medidas necesarias". "Nos comprometimos también a compartir con el Ministerio y con toda la comunidad educativa las últimas evidencias que se van generando a nivel mundial y, en particular, en la región latinoamericana. También apoyaremos la generación de un consenso entre los distintos sectores para garantizar un retorno a la presencialidad de manera segura", indicó.

En esa línea, la titular de Unicef Argentina adelantó que, junto con los miembros de Unesco de otros países, están planificando, tal como se acordó en el encuentro con el ministro Trotta, una reunión entre los titulares de las carteras educativas de varios países de la región "para compartir más y mejor la experiencia de cada uno de ellos en torno a la presencialidad escolar".

En el marco de las críticas de los sindicatos docentes que, entre otras cuestiones, aseguran que muchas de las instituciones no están preparadas para un regreso seguro, Trotta subrayó que "a lo largo de 2020 cada jurisdicción llevó adelante distintas obras de infraestructura y el Estado nacional ha transferido 2300 millones de pesos para pequeñas refacciones de escuelas y para la adquisición de insumos de limpieza y desinfección". Sin embargo, admitió que "todo eso hay que fortalecerlo y es una responsabilidad indelegable de cada Estado garantizar condiciones mínimas para que pueda haber una presencialidad segura en el aula". "En las escuelas que no estén dadas las condiciones básicas, por supuesto que habrá que llevar adelante las modificaciones necesarias para cumplir los lineamientos".

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) emitió un comunicado en el que destacó que el regreso de las clases presenciales debe ser consensuado con los maestros en las reuniones de la paritaria nacional, que se realizarán en febrero. En esa línea, Trotta indicó que "nuestra posición es clara, pero por supuesto que en el marco paritario vamos a discutir todos los aspectos que sean necesarios con los sindicatos. Creemos que tenemos que transitar el desafío de la priorización de la presencialidad cuidada en las escuelas y, todos los gobernadores con los que ya hemos conversado han manifestado su apoyo en ese sentido".

Durante las últimas semanas Trotta recorrió las seis provincias del NOA, este lunes estuvo en San Juan donde participó junto al gobernador, Sergio Uñac, de la inauguración de obras de refacción de la Escuela de Nivel Inicial Nº35, y hasta el miércoles visitará las tres provincias de cuyo. Además, adelantó que antes del 10 de febrero recorrerá las las 24 jurisdicciones educativas.

Vacunación a docentes

"El proceso de vacunación se va a iniciar en febrero. Esa una decisión que adoptó nuestro gobierno en noviembre para priorizar la presencialidad del ciclo lectivo 2021", destacó Trotta. Luego, especificó que "los docentes se encuentran dentro de los cinco grupos priorizados para la vacunación y en el marco del Consejo Federal, este viernes nos reuniremos y pretendemos establecer un orden para priorizar a los docentes que más lo necesiten".



El titular de la cartera educativa aclaró también que "siempre dijimos que tanto la vacunación, como la mejora de los indicadores epidemiológicos son dos variables que nos deberían permitir ir intensificando la presencialidad, pero también hay que decir que la vacuna no es condición indispensable". Brumana, en ese sentido, señaló que para Unicef "la vacunación de los docentes es muy importante, pero no una condición fundamental". "Creemos que no hay que esperar, que hay que trabajar en las medidas de seguridad en cada escuela y con eso avanzar dependiendo de los contextos epidemiológicos". Con respecto a la posible inoculación de los alumnos, Trotta especificó que por ahora "los chicos no son prioridad para vacunar".