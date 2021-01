Encontraron restos de un dinosaurio gigante en Neuquén

El hallazgo de los restos fósiles de un ejemplar de titanosaurio que vivió hace unos 98 millones de años en Neuquén llamó la atención de investigadores argentinos y extranjeros, ya que podría ser el animal terrestre más grande alguna vez encontrado en la historia al rondar más de 40 metros de largo y probablemente superando las 70 toneladas de peso.



El hallazgo y la investigación, publicadas en la revista científica Cretaceous Research, también muestra que este ejemplar reveló la existencia de una nueva especie de dinosaurio que ayuda a comprender de manera más acabada la anatomía de estos gigantes, y a la vez brinda nueva información sobre la evolución de la masa corporal de la especie.



"Si bien se encontró hace un par de años, es tan grande el ejemplar que nos está llevando mucho tiempo extraerlo, lleva mucha logística pero justamente con los pocos materiales que se han recuperado corresponde sin dudas a uno de los dinosaurios más grandes, aunque todavía no podemos decir a ciencia cierta si es el más grande", dijo a Télam Alberto Garrido, geólogo de la Universidad Nacional de Comahue y director del museo de Ciencias Naturales "Juan Olsacher", quien trabaja en la excavación.



"A medida que vayamos recuperando más material y haya huesos que sean comparables con otros conocidos nos dará más certezas. Es un trabajo lento y minucioso", explicó.



El esqueleto recuperado de saurópodo titanosaurio gigante está compuesto por una secuencia articulada de 20 vértebras caudales y varios huesos apendiculares.



"Lo llamativo es que los restos de los grandes titanosaurios son muy fragmentarios, aparecen 3 o 5 huesos y en base a eso el paleontólogo reconstruye al ejemplar en su totalidad. Hasta el momento, hasta donde llegamos con las excavaciones, viene articulado, entonces es un hallazgo formidable", destacó Garrido.



"Es interesante que comprobamos la antigüedad de 98 millones de años y, si bien existían huellas de grandes dinosaurios, hasta ahora no se habían encontrado restos de huesos. Sí de grandes carnívoros. Abre un panorama distinto para lo que se conocía", aclaró.



Según las estimaciones de los palentólogos, el ejemplar rondaría los 40 metros de largo y pesaría cerca de 80 toneladas, un porte que, de confirmarse, superaría en un 15 por ciento al dinosaurio más grande hallado hasta el momento, el Patagotitan mayorum, que tuvo un largo de 35 metros y un peso de 70 toneladas.



"Uno de los temas de investigación más fascinantes en el campo de los dinosaurios saurópodos es la evolución del gigantismo. Este ejemplar se considera uno de los saurópodos más grandes jamás encontrados, probablemente superando en tamaño a Patagotitan", explicaron en la revista Cretaceous Research.



En la publicación aclararon también que este ejemplar muestra que el linaje de titanosaurios gigantes habría adquirido su gran tamaño muy temprano en su evolución.



"Si bien el análisis anatómico no nos permite actualmente considerarla como una nueva especie, la disparidad morfológica y la falta de elementos equivalentes con respecto a taxones coetáneos también nos impiden asignar este nuevo material a géneros ya conocidos", aclararon en el informe.



"Este conjunto de restos fósiles extremadamente grandes de la Patagonia ha contribuido a una mejor comprensión de las relaciones filogenéticas de los titanosaurios", agregaron.



Garrido contó que en la excavación también se encontró materia fecal fosilizada de dinosaurios carnívoros, integrada fundamentalmente hueso molido.



"Indudablemente pertenecían a carroñeros más pequeños que aprovechaban a este animal muerto", explicó.



Por último, el geólogo resaltó que este hallazgo llamó la atención a nivel internacional por el gran porte del ejemplar, al igual que otros fósiles previos que se encontraron en la Patagonia.



"Hay muchos países donde se encuentran hallazgos fabulosos, como en Estados Unidos y Canadá, donde se vieron que muchos ejemplares se conservaran de forma excepcional. Son muy conocidos, pero acá aparecen cosas nuevas, distintas", aseveró.



"Lo que tienen los hallazgos patagónicos es el gran porte de los dinosaurios, hay una suerte de tendencia de que aparezcan dinosaurios realmente gigantes tanto carnívoros como herbívoros y eso llama la atención a nivel mundial", concluyó.



Los materiales hallados se encuentran alojados en el Museo de Ciencias Naturales "Prof Dr. Juan Olsacher" de Zapala, dependiente de la Dirección Provincial de Minería de Neuquén.



La investigación es financiada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; el National Geographic, el Ministerio español de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Aragón.