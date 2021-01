Juan José Mussi fue el primer intendente mayor de 60 en vacunarse

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, se vacunó contra la covid-19 en el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce - Dr. Néstor Carlos Kirchner. Así, el jefe comunal se transformó en el primer intendente bonaerense mayor de 60 años en recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

"Estaba esperando la vacunación y estoy muy contento. Agradezco a los gobiernos Nacional y Provincial porque están haciendo un esfuerzo enorme para que esta pandemia nos afecte lo menos posible. Sin lugar a dudas esta campaña de vacunación será épica", aseguró Mussi quien se vacunó en El Cruce y no en el Evita Pueblo de su distrito porque ahí ya se había utilizado la totalidad de las dosis que se había recibido para el personal de salud.



Tras la vacunación, Mussi agradeció al personal del Hospital El Cruce: "Me atendieron maravillosamente bien y no sentí dolor alguno. A los vecinos y vecinas les pido que tengan confianza en la vacuna. Como médico conozco sobre el tema y puedo asegurarles que sirve y que no presenta contratiempos. Les pido que no se presten a las maniobras que buscan desalentar su aplicación". indicó.