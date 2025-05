Llegó el día “M”, el primer lunes de mayo, la jornada inamovible en la cual se celebra la Met Gala 2025 en Nueva York. Y como todos los años, el evento vuelve a convertirse en el epicentro mundial de la moda, el arte y las celebridades. Bajo una temática que promete sorprender y desafiar a los creadores, figuras icónicas del cine, la música, la política y el diseño desfilarán por la icónica alfombra de la escalinata del Museo Metropolitano ¿Cómo ver la transmisión en vivo de este evento exclusivo?

Este 2025, el stream será presentado por la cantante y actriz Teyana Taylor; la actriz y productora La La Anthony; y la comediante Ego Nwodim. Por su parte, la empresaria e influencer Emma Chamberlain, una de las más reconocidas de internet, regresará como corresponsal especial de Vogue.

Para aquellos que desean agendarse un recordatorio, el vivo comenzará a las 19 hora argentina.

El tema del evento celebra la nueva exposición llamada titulada S uperfine: Tailoring Black Style (Impecable: la confección del estilo negro, en español), la cual ejecutada por el curador Andrew Bolton, así como por la experta invitada Monica Miller, profesora y directora de Estudios Africanos en el Barnard College de la Universidad de Columbia.

La muestra, que se focalizará particularmente en la sastrería masculina, explora la importancia de la vestimenta y el estilo en la formación de las identidades negras y se destaca particularmente el “dandismo negro”: la moda como herramienta tanto de esclavitud como de liberación.

Por su lado, el código de vestimenta de la MET Gala 2025 es “Tailored for You”, en español, Hecho a la medida. Esto se puede interpretar de diferentes maneras: desde respetar el estilo propio y gusto de cada invitado, con un atuendo a medida, o en relación con la propia sastrería, que se dedica a la confección de trajes, abrigos y diversos accesorios masculinos. Ya varios expertos aseguran que se verán muchos trajes o atuendos que hagan referencia a esta clase de vestimenta más seria, masculina y formal.

¿Quiénes asistirán a la gala del Met 2025?

El nombre de los asistentes es casi un secreto que se guarda con siete llaves. Anna Wintour, la jefa de redacción de la revista Vogue estadounidense y directora editorial de Conde Nast, es quien se encarga de invitar a al menos unas 450 personas.

El objetivo principal es recaudar dinero para el Costume Institute y sus exposiciones, publicaciones, adquisiciones, operaciones y mejoras.

Hasta el momento, las únicas celebridades que se sabe que estarán presentes serán los propios anfitriones de la gala: el músico, productos y director creativo masculino de Louis Vuitton, Pharrell Williams; el rapero A$AP Rocky; el piloto de Fórmula 1 de Ferrari, Lewis Hamilton; el actor nominado al Oscar, Colman Domingo; y la misma Wintour. Asimismo, la leyenda de Los Angeles Lakers, LeBron James, será el presidente de honor.

Entre los patrocinadores se encuentran Louis Vuitton (Pharrell Williams es el director creativo de ropa masculina de Vuitton), Instagram, Africa Fashion International, Tyler Perry y la casa editorial Condé Nast.

Igualmente, como si fuera poco y por primera vez desde 2019, también habrá un comité organizador conformado por: los atletas Simone Biles y Jonathan Owens, el dramaturgo Jeremy O. Harris, la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, la estrella de Broadway, Audra McDonald, y los cantantes Tyla y Usher.

Según el diario The New York Times, las entradas de la Met Gala 2021 costaron 35.000 dólares y las mesas entre 200.000 y 300.000. Para 2024, varios medios reportaron que la “colaboración” costó, al menos, un 75% más que el año anterior.