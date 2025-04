En pocos días, mayo está devuelta y en una semana, los ojos del mundo estarán atentos a otro gran nombre con “M”: la Met Gala 2025. Es cierto que se trata del famoso y fastuoso evento neoyorquino en el que músicos, diseñadores, actores, y la elite política y social posan en la entrada del Museo Metropolitano de Nueva York (MET) para un nuevo evento de recaudación del Costume Institute (o Museo del Vestuario). Pero este año, por el contexto de las políticas de Donald Trump y la temática de la exposición que se inaugurará en las próximas semanas en el propio MET, promete ser una ceremonia histórica, con especial foco en la cultura de negra y afroamericana.

Como todos los años, la importante velada se realiza el primer lunes de mayo, que en este caso será el 5. Y como bien se mencionó, se prevé que sea una noche histórica debido a la temática elegida. A diferencia de la de 2024 y sus “Bellas durmientes” —en la que muchos de los invitados vistieron diseños de archivo o con reminiscencias a piezas clásicas de diversas marcas y casas—, la gala de 2025 y la exposición del Museo del Vestuario llevan el nombre S uperfine: Tailoring Black Style (Impecable: la confección del estilo negro, en español) . El objetivo es destacar el "dandismo negro" y la influencia histórica de la cultura negra que se ve en el estilismo, la confección y la ropa, y que revela una identidad y una mensaje político.





Pero, ¿qué es el dandismo? Es una realidad que difícil de describir en términos de sentido común. Pero la Real Academia Española explica que el “dandi” es el hombre que se distingue por su extremada elegancia y buenos modales.

Por ende, se puede entender al “dandismo negro” como una redefinición de este concepto que solía pertenecer a las personas blancas, ricas y que se dedicaron desde hace siglos a la ostentación. Así, la muestra y la gala buscan explorar y explicar cómo la comunidad de color utilizó la moda como símbolo estético de empoderamiento y liberación luego de varios siglos, donde la esclavitud, colonialismo y opresión racial eran la moneda corriente hasta la actualidad.





La muestra —que abrirá al público el 10 de mayo en Nueva York— y el evento estarán inspiradas en la obra Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity de la autora Mónica Miller, profesora de Estudios Africanos en el Barnard College de la Universidad de Columbia (EE. UU.).

“La moda y la vestimenta se han utilizado en un contexto de poder y estética para la gente negra, desde los tiempos de esclavitud hasta hoy. El dandismo ha sido utilizado por los individuos para manipular la relación entre la ropa, la identidad y el poder”, aseguró Miller en una entrevista con The Costume Institute sobre la temática. Junto a Andrew Bolton, el curador jefe del museo, se encargaron de seleccionar las 12 características del dandismo negro y las piezas que acompañarán el hilo de la muestra.

“Recientemente, hemos observado de alguna manera un renacimiento de la moda masculina, estimulada tanto por diseñadores consolidados como emergentes, además de hombres con un estilo muy prominente, quienes han estado más dispuestos a arriesgar con su autorrepresentación, explicó, por su parte, Bolton.

Met Gala 2025: ¿hay código de vestimenta para los invitados?

Como en todas las ediciones, sí hay un código de vestimenta que los invitados deben respetar, y que generalmente está relacionado con la gala y la muestra que se estrenará . En 2025, las celebridades deberán respetar el tema Tailored for you (A medida para ti), que se puede interpretar de diferentes maneras: desde respetar el estilo propio y gusto de cada invitado, con un atuendo a medida, o en relación con estilo propio de la sastrería, que se dedica a la confección de trajes, abrigos y diversos accesorios masculinos.

Entonces, lo que se puede esperar en primer lugar es que varios invitados puedan “reinventar” la sastrería y los trajes con las casas de diseños con las que colaboren o los patrocinen. Aunque algunos puedan llevar o elegir otras piezas como vestidos de gala, faldas, sombreros, tapados, suéteres, entre otras prendas. Pero si se habla de “dandismo negro”, si hay algo que no faltará será color, patrones, estampados, y accesorios de lujo que llamen la atención.

¿Quiénes son los anfitriones y los invitados a la Met Gala 2025?

Hasta el momento, las únicas celebridades que se sabe que estarán presentes serán los propios anfitriones de la gala: el músico, productos y director creativo masculino de Louis Vuitton, Pharrell Williams; el rapero A$AP Rocky; el piloto de Fórmula 1 de Ferrari, Lewis Hamilton; el actor nominado al Oscar, Colman Domingo; y la jefa de redacción de la revista Vogue estadounidense, Anna Wintour. Asimismo, la leyenda de Los Angeles Lakers, LeBron James, será el presidente de honor.

Igualmente, como si fuera poco y por primera vez desde 2019, también habrá un comité organizador conformado por: los atletas Simone Biles y Jonathan Owens, el dramaturgo Jeremy O. Harris, la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, la estrella de Broadway, Audra McDonald, y los cantantes Tyla y Usher.





Respecto al resto de los invitados, no se conoce hasta el último momento en que aparecen en la alfombra roja en las escalera del Met. Esto se debe a que se trata de una lista de invitados elegida meticulosamente —entre las 600 y las 700 personas— y en la que cada uno debe pagar para estar presente. Al final del día, cada “entrada” que se abone forma parte de la recaudación de fondos para el museo.

Según el diario The New York Times, las entradas de la Met Gala 2021 costaron 35.000 dólares y las mesas entre 200.000 y 300.000. Para 2024, varios medios reportaron que la “colaboración” costó, al menos, un 75% más que el año anterior.





En 2024, se juntaron alrededor de 26 millones de dólares para el Costume Institute , los cuales sirven para pagar empleados, curadores, y la preservación de las piezas que se exponen y se resguardan para toda la vida.

En tanto, la gala y la cena no se transmiten por ser un evento privado, pero la revista Vogue hará una transmisión especial desde la alfombra donde se entrevistarán a las estrellas en su entrada. El vivo se podrá disfrutar a través de YouTube bajo la conducción de la corresponsal invitada, la influencer y empresaria Emma Chamberlain.

Una gala histórica en los tiempos de Trump

El republicano Donald Trump continúa ejecutando sus políticas de ultraderecha y de desprecio a la diversidad. Y la gente negra y de color no están exentas de estos maltratos desde lo más alto de poder político. Por ello, muchos expertos consideran que la gala de Met es histórica para reivindicar la influencia en la cultura de la moda de parte de las comunidades afroamericanas.

Según un informe de Human Rights Watch, la administración de Trump “ataca a la historia negra” promoviendo más racismo . “La eliminación de información histórica del Servicio de Parques Nacionales sobre Harriet Tubman o el Ferrocarril Subterráneo, una de las historias más significativas de resistencia contra la esclavitud en Estados Unidos, son ejemplos de la campaña de la administración Trump para reducir la comprensión del legado del racismo en Estados Unidos”, indicaron.





Y agregaron: “Los ataques a la verdad histórica tienen un propósito. Impiden que los estadounidenses comprendan que el racismo no se trata tanto de culpa individual, sino de un sistema construido y mantenido a lo largo de siglos de leyes, políticas y violencia”.

De esta manera, se afirma que estos ataques niegan a la gente el acceso a”modelos de valentía y resistencia organizada”. “No se trata solo del pasado; se trata de políticos que intentan impedir la posibilidad de confrontar las injusticias actuales y futuras”, sentenciaron.

