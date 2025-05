La Met Gala 2025 comenzó este lunes, con las primeras estrellas que desfilaron en la alfombra "azul" para un nuevo evento de recaudación del Costume Institute en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y expertos, influencers, usuarios de internet o cualquiera desde la comodidad de su hogar ya disfrutan —y critican— los vestidos y atuendos de las celebridades.

El tema del evento celebra la nueva exposición llamada titulada S uperfine: Tailoring Black Style (Impecable: la confección del estilo negro, en español), la cual fue ejecutada por el curador Andrew Bolton, así como por la experta invitada Monica Miller, profesora y directora de Estudios Africanos en el Barnard College de la Universidad de Columbia.

La muestra, que se focalizará particularmente en la sastrería masculina, explora la importancia de la vestimenta y el estilo en la formación de las identidades negras y se destaca particularmente el “dandismo negro”: la moda como herramienta tanto de esclavitud como de liberación.

Por su lado, el código de vestimenta de la MET Gala 2025 es “Tailored for You”, en español, Hecho a la medida. Esto se puede interpretar de diferentes maneras: desde respetar el estilo propio y gusto de cada invitado, con un atuendo a medida, o en relación con la propia sastrería, que se dedica a la confección de trajes, abrigos y diversos accesorios masculinos.

La transmisión de la alfombra azul se pudo ver a través de Youtube, presentado por la cantante y actriz Teyana Taylor; la actriz y productora La La Anthony; y la comediante Ego Nwodim. Por su parte, la empresaria e influencer Emma Chamberlain, una de las más reconocidas de internet, regresó como corresponsal especial de Vogue.

Ya se recaudaron 31 millones de dólares





Superando los 26 millones de dólares de 2024, ya se confirmó oficialmente que antes de la gala se recaudó un récord de 31 millones de dólares en beneficio del Costume Institute.

Como se mencionó previamente, los fondos proceden de los asistentes, una lista de 400 celebridades que pagaron unos 75.000 dólares por entrada —según medios especializados, aunque el verdadero valor se mantiene en secreto—. Cabe señalar que algunas estrellas ponen dinero de su propio bolsillo durante el evento o se tratan de donaciones realizadas por las casas de moda y patrocinadores.

La organización agregó que varias instituciones también aportaron fondos para el evento benéfico, principalmente la red social Instagram, la Hobson/Lucas Family Foundation y Africa Fashion International, que fue creada por la empresaria y filántropa sudafricana Precious Moloi-Motsepe.

Los faltazos: Sarah Jessica Parker, Blake Lively, LeBron James y más

Varios reconocidos invitados ya explicaron por qué no asistirán, y entre los argumentos están desde compromisos laborales hasta lesiones. Por ejemplo, la actriz de Sex and the City y And Just Like That..., Sarah Jessica Parker, aseguró a Entertaiment Tonight que "tiene que trabajar" y que "está deseando ver qué hacen todos y cómo interpretan el tema y si cumplieron con la tarea".

Una clásica pareja que brillará por su ausencia será la de Blake Lively y Ryan Reynolds. Ambos intérpretes se mantienen en bajo perfil en medio del drama generado por la batalla legal entre la actriz y su colega, Justin Baldoni, por las acusaciones de acoso sexual y laboral durante el rodaje de la película Romper el Círculo (It Ends with Us). No osbtante, medios especializados indican que esta no sería la razón de su faltazo sino mas bíen por compromisos personales. Es la tercera vez consecutiva —desde 2022— que se saltean la gala.

La sorpresa más reciente fue la del basquetbolista Lebrón James, quien fue anunciado como presidente de honor del evento. La estrella de Los Angeles Lakers sufrió una lesión en su rodilla en medio de los encuentros finales de la NBA.

Entre otros ausentes se cuentan los raperos y cantantes Kendrick Lamar y SZA, que se encuentran de gira; la exmodelo y empresaria Gisele Bündchen, quien está embarazada; y la actriz Rachel Zegler, que está en Londres ensayando para el musical de Evita.

Met Gala 2025: todos los looks de la alfombra azul

Teyana Taylor, en Marc Jacobs

Ego Nwodim, en Christopher John Rogers

Emma Chamberlain, en Courréges





















NOTICIA EN DESARROLLO...

