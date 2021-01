Armani y Borré están muy cómodos en River

Tanto el delantero colombiano Rafael Santos Borré como el arquero Franco Armani, piezas clave en el engranaje del entrenador Marcelo Gallardo, manifestaron estar muy a gusto en River Plate.

Por caso, Borré aseguró este viernes estar "feliz" de seguir su carrera en el club de Núñez. Sin embargo, como siempre sucede en cada mercado de pases, el goleador está atento a las ofertas que pueden llegar para su futuro.



"Disfruto el día a día en River. En cada mercado surgen las especulaciones, pero estoy tranquilo por el vencimiento de mi contrato", indicó el colombiano en declaraciones a Radio Caracol de su país, y añadió: "Uno siempre espera analizar lo que vaya llegando, pero ahora estoy feliz acá en este club".



El atacante desde 2017 que está en River, que es dueño de la mitad del pase, mientras que el otro 50 por ciento es propiedad del Atlético Madrid de España. El goleador de la era Gallardo con 47 tantos asumió que "se pone difícil" encontrar algún tipo de destino "adecuado" para seguir su carrera, dado que está "en un equipo grande como River".

"Hoy en día la parte económica es la más complicada a la hora de una transferencia, y por eso busco que el destino tenga el equilibrio entre el dinero y el fútbol", señaló el jugador de 25 años, ya citado por el seleccionado de su país.



Hace tiempo que a Borré lo están buscando de ligas de otros países, aunque siempre dijo que en donde le gustaría continuar, de no seguir en River, sería en Inglaterra o Italia.



Asimismo, el jugador cafetero elogió a Gallardo, de quien dijo: "Está preparado para dar un salto. Y en caso de que se dé algo con Real Madrid, será muy bueno y podrá seguir creciendo".



Por último, sobre el DT comentó: "Marcelo es un apasionado de este deporte, cuando se trata de meter la idea, lo hace con ganas e ímpetu de lo que significa vestir la camiseta de River".



Por otro lado, el representante de Armani, Daniel Aráoz, afirmó también este viernes que el arquero está "muy contento" de ser parte del plantel millonario.



"Franco está muy contento en River. Creo que va a estar acá por un largo tiempo", indicó Aráoz en diálogo con radio Colonia, para agregar: "El país está en una situación difícil, es muy particular la decisión de cada jugador. Pero Franco está muy bien, estamos hablando con el club y tratando de mejorar su contrato para que esté tranquilo y cómodo. Lo principal es que nunca habló con Gallardo de querer irse, eso es una mentira. El prioriza el grupo y la parte deportiva, no lo monetario; hoy eso no es punto para él", concluyó el representante del uno que llegó a Núñez en 2018.



De esta manera, River contará con el arquero -pieza clave para Gallardo, en caso que continúe como entrenador del club-, cuyo objetivo es continuar bajo la consideración del seleccionado argentino.



Cabe destacar que Armani, campeón de la Copa Libertadores en la Superfinal ante Boca en Madrid, tiene contrato con River hasta junio de 2022.