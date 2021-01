Pizzi, Falcioni y Dabove, tres grandes esperanzas

La Copa Diego Maradona que terminó en la madrugada del lunes pasado dejó su tendal de víctimas. De hecho, diez equipos cambiaron sus directores técnicos a pesar de que se trató de un torneo sin presiones: no sumó para los promedios y no provocó descensos inmediatos. Y es todo un dato que tres de esos clubes sean los históricamente grandes: Racing (con Sebastián Beccacece), Independiente (con Lucas Pusineri) y San Lorenzo (con Mariano Soso) estuvieron muy lejos de pelear por el título. Racing ni siquiera entró en la zona Campeonato. Por eso, se activaron los mecanismos del cambio y Juan Antonio Pizzi, Julio César Falcioni y Diego Dabove, respectivamente, ya están a cargo para tratar de cambiar el rumbo de sus equipos en el escaso tiempo disponible.

Racing es el más golpeado de todos porque perdió a sus ídolos: Diego Milito dejó la dirección deportiva del club en discrepancia con los manejos del presidente Víctor Blanco y Lisandro López se alejó alegando que ya no cuenta con la energía física y mental de otros momentos mejores. Blanco eligió a Rubén Capria en lugar de Milito y Capria, a su vez, designó a Juan Antonio Pizzi como nuevo técnico en reemplazo de Beccacece. Pizzi fue campeón del Torneo Inicial 2013 con San Lorenzo y de la Copa América Centenario 2016 con la Selección de Chile y dirigió la Selección de los Emiratos Arabes Unidos en el último Mundial de Rusia. Sin embargo no goza de la confianza de los socios e hinchas racinguistas que lo hostigan duramente en las redes sociales y en los chats partidarios. Su primer gran examen será el 24 de febrero cuando juegue ante River en Santiago del Estero por la Supercopa Argentina.

Este martes será presentada la primera incorporación: Matías Schelotto, un jugador argentino de 33 años que hizo gran parte de su carrera en Italia y viene de quedar libre del Brighton de Inglaterra. Reemplazará a Augusto Solari quien pasó al Celta de Vigo reclamado por Eduardo Coudet. Por su parte, el regreso de Guillermo "Pol" Fernández parece haberse complicado. Racing le ofreció al Cruz Azul de México, dueño del pase del jugador, un préstamo con opción. Pero el club azteca sólo cerrará la operación si le ponen 4.000.000 de dólares limpios sobre la mesa.



Julio César Falcioni, DT del Rojo / Prensa Independiente.

Independiente no pudo esperarlo a Hernán Crespo, el flamante técnico campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia y se fue al extremo opuesto: contrató al experimentado Julio César Falcioni quien a los 64 años, vuelve al club luego de haber dirigido en la temporada 2005/2006. "No voy a cambiar mi filosofía de juego. Me gustan los equipos equilibrados y duros y para eso vamos a tener que trabajar mucho. El sueño es pelear cosas importantes" dijo en su presentación y adelantó que irá a buscar un marcador central de experiencia y recorrido y que pretende que Jorge Rodríguez salga de Banfield para ser su volante central (también lo pretende Racing) y que Nicolás Blandi regrese desde Colo Colo de Chile para alternar con Silvio Romero en el medio del ataque. Recuperará a Sebastián Palacios, quien regresará de su préstamo en Newell's.

La consagración de Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana instaló a San Lorenzo en la segunda fase de la Copa Libertadores. Y ese será el gran objetivo que deberá asumir su nuevo técnico Diego Dabove, quien tratará de repetir las buenas campañas que hizo en Argentinos Juniors y de sanar las heridas que los mellizos Oscar y Angel Romero han dejado en la interna del vestuario azulgrana. Dabove ya tomó decisiones: les comunicó a los marcadores centrales Santiago Vergini y Ramón Arias que no los tendrá en cuenta y al resto del plantel que no habrá descanso: se entrenará en doble turno hasta el próximo sábado 30.

Diego Dabove, ahora entrenador de San Lorenzo / Prensa San Lorenzo.

Esta semana, le abrirá las puertas al primer refuerzo: el central zurdo de 33 años Diego Braghieri que llega libre de Atlético Nacional de Medellín. Será el primero pero no el único que potenciará a un equipo con muchos frentes para afrontar.