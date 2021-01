Un Citröen con olor a arma y otros cuerpos

Por fin, tras casi un año, proyectos de artistas emergentes que seleccionó el CEC (Centro de Expresiones Contemporáneas) pudieron pasar de la bidimensión virtual al 3D real y presencial del galpón frente al río donde inauguró EMERGENTES_2020.

La muestra, que puede visitarse jueves y viernes de 18 a 21, hasta el 28 de febrero (sacando turno en http://www.rosario.gob.ar y con los cuidados necesarios) es una antológica forzada en parte por las circunstancias, las mismas que hicieron coincidir su inauguración con el ingreso del sol en la constelación de Acuario y con el ruidoso anclaje de un barco en el Paraná. El haber concentrado todo en un mismo espacio le da menor alcance pero mayor potencia que la idea inicial: la de repartir las obras entre las piezas gráficas mensuales o tarjetones, las oficinas (actualmente cerradas) y el galpón del CEC.

Piloto de tormentas en la pandemia que, como esos grandes barcos y constelaciones, no termina de pasar, es el director del Departamento de Agenciamientos Artisticos del CEC, Roberto Echen, vinculado a algunes de les expositores a través de la Escuela de Bellas Artes de la UNR, donde ejerce un cargo docente. Un jurado integrado por él, por la directora general de Espacialidad Cultural Pública, Carolina Balparda, y por el Director del Museo de la Ciudad, Nicolás Charles, seleccionó (junto con otros proyectos) uno de la arquitecta y artista Andrea Ronchi (“Floresta Pixelate Pointillize”) para el backlight o galería lumínica; los de Victoria Poirier, Juan Pablo Soto, Gisela Gasperini y Emanuel Joel (en colaboración con el actor Lautaro Cizmar) para el tarjetón mensual; proyectos de David Santarelli y Candela Avendaño tanto para el tarjetón como para el "espacio intervenido", y una instalación de Ximena Pereyra, también para el espacio intervenido.

La respuesta de Echen y su muy activo equipo a lo que él llamó "la prisión domiciliaria" del ASPO consistió en "provocar la traducción de espacio a ciberespacio, sabiendo que traducción significa otra producción, un volver a hacer lo que ya no puede ser lo mismo sino ese otro que empieza a dialogar con lo que ya no puede ser llamado su original". La lista del párrafo precedente, que abarca a la mayoría de les actuales expositores, fue en primer lugar la quienes supieron traducirse a la instancia remota de una "minigalería virtual" en el sitio web del CEC. La minigalería sumó a la diseñadora y docente Luisina Addad y a Sebastián Zelaya, también artistas en esta exposición; ambos trabajan aquí desde la fotografía, respectivamente, en el juego con lo íntimo o en la mirada sobre lo mínimo. No incluyó a Ronchi ni a Santarelli, a quien sí se eligió para la Quarentena del Arte, donde también fueron artistas invitadas Candela Avendaño y Ximena Pereyra.

Para entonces la obra de Pereyra había obtenido un subsidio del gobierno provincial y crecido hasta convertirse en un biodrama dirigido por Tania Scaglione, donde actuará Ximena junto a su hermano Emiliano Pereyra. "Les nietes de Carlos Marx" se estrena el jueves 19 de febrero, con otra función el 26. Tendrá como escenografía la instalación del mismo título, que cada jueves de enero sumará nuevas partes. Composición dispersa en el espacio, su pieza principal es un Citröen 3CV amarillo de verdad. De cerca, tiene olor a grasa y metal, olor a arma. El auto, emblemático de los '70, contiene material del archivo familiar que documenta una historia de militancia política y de exilio por parte del padre y la madre, cuyo padre se llamaba Carlos Marx Lucchese. Hijo varón de Carlos Marx, "el tío Carlos" era el percusionista rosarino Carlos Lucchese (también fallecido), fundador, con el percusionista Zapo Aguilera, del grupo Cucaño en su primera formación, luego cooptada por el trotskista PST (Partido Socialista de los Trabajadores). Un frase del "tío Carlos" fue pintada por su sobrina con pintura roja en un panel del CEC. Los rastros de un abuelo comunista, un tío anarquista y una familia exiliada en México (Emiliano es mexicano; Ximena nació al regreso, en 1984) trazaron el hilo de su investigación. En el sitio web y en el galpón del CEC puede verse el irresistible teaser en video que Ximena creó para la obra. Empieza con un paneo de Santa Teresa (actual Totoras) y la voz en off de Paco Ibáñez cantando "La poesía es un arma cargada de futuro", de Gabriel Celaya; en un momento de una reunión por zoom, la autora increpa con ironía a un fantasma.

En "Obra suspendida", una performance silenciosa de fuerte contundencia estético-política que pudo verse en vivo las 4 horas que estuvo abierto el CEC el primer jueves, Emanuel Joel expresó con su cuerpo y con otros elementos la acuciante situación social y económica de les artistes durante la cuarentena. Unos afiches con la leyenda "ARTISTA BUSCA TRABAJO" y la dirección de Instagram de le performer iban siendo pegados por y sobre sí misme con engrudo, un pincel y otras herramientas exhibidas como parte de la obra. Joel viene realizando en el espacio público, en el marco de eventos artísticos o de movilizaciones colectivas por cuestiones de género o diversidad sexual (el 8M, que registra Gisela Gasperini; el Tetazo de 2017) acciones artísticas donde su cuerpo andrógino arma agenciamientos con objetos de repertorios rituales reconocibles (parafernalia S/M, velas, etc. Véase https://emanueljoel.webnode.com/acciones/).

David Santarelli titula con una pregunta: "¿Cómo buscar la tierra?" el video que junto al título “Paisajes Expandidos” puede verse proyectado a lo grande en un espacio íntimo de la sala (y también en https://www.youtube.com/watch?v=46eV9OpABww). Sobre dos extensas subjetivas cámara en mano por un camino a través de un bosque, la toma en cámara fija de un sonoro curso de agua que pasa y la panorámica de unas montañas nevadas surcadas por un orbe, se da a leer un intento de respuesta. El artivismo de su participación fundamental en el Agitazo por los Humedales, y como voluntario en una convocatoria de la Multisectorial por los Humedales, hace que sus fotografías con ecos de la pintura de Turner, que mostró online en 2020, cobren una urgencia ecologista.

Candela Avendaño construye un simulacro de intimidad que reproduce el espejo de un baño, pero que en realidad expone un retrato móvil de quienes se van "reflejando" en lo que en realidad es una cámara. Y se apropia, subvirtiendo su sentido, de piezas gráficas que tradicionalmente explotan los cuerpos de las mujeres, como almanaques o volantes de promoción de prostitutas, género popular local que también fue subvertido por la artista mexicana Ruth Vigueras Bravo en un proyecto de residencia en Rosario en 2019.