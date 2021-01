Axel Kicillof: "Si siguen bajando los casos, la semana próxima extenderemos la nocturnidad de la 1 a las 2 de la mañana"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof mantuvo una nueva reunión con los intendentes de la provincia en Villa Gesell con el foco puesto en la costa atlántica, para evaluar la situación epidemiológica en la provincia. "Después de cuatro semanas de crecimiento, logramos hace ya dos semanas revertir la situación", dijo el gobernador y agregó que "tenemos un resultado que es que el esperábamos gracias a la comprensión del pueblo de la provincia de Buenos Aires que entiendieron la necesidad de cuidarse". Y se dio el gusto de hacer un anuncio: "De continuar la caída de los casos, la semana que viene estaríamos en condiciones de extender el horario nocturno de la una a las dos de la mañana".

Kicillof habló también de vacunas y anticuerpos. "A los 14 días, uno empieza a producir anticuerpos y al recibir la segunda dosis uno se encuentra inmunizado. En algunos casos, no en todos", explicó el gobernador. "Por qué", siguió. "Porque estas vacunas tienen un 90 por ciento de eficacia, de 100 vacunados, 92 no se van a contagiar. Lo que es seguro es que incluso de esos 8 que se contagian van a tener el coronavirus leve", dijo.

"Si logramos que se vacune a la población de riesgo, va a haber menos internaciones. El programa de vacunación está en curso. El trabajo que tenemos por delante es inmenso, pero si no me equivoco Israel tiene 8 millones de habitantes...no importa. Junto con los 135 intendentes vamos a vacunar a la provincia de Buenos Aires", siguió el gobernador.

Luego les mandó saludos a los intendentes contagiados y el ministro Andrés "Cuervo" Larroque y a Emilio Pérsico. "Como ven, el coronavirus no terminó. Hay que seguir cuidñandose", dijo el gobernador.

También les agradeció el esfuerzo a los jóvenes y respecto de la afluencia de las vacunas dijo que habló con Alberto Fernández, recién llegado el Presidente a Chile, y que éste le dijo que "el avión sale y va a volver con vacunas en los próximos días. Todos los países tienen problemas, la demanda es inusitada", graficó y dijo que el propio Fernández va a hablar de cómo sigue en envío de vacunas.

El gobenador dijo: "No me gusraría estar en los pies del que militó contra las vacunas. Es repungante hacer política con las vacunas", dijo Kicillof en referencia a algunos integrantes de la oposición y anunció que están trabajando para que personalidades famosas y respetadas hagan una campaña para convencer a la gente de que cuando tenga la posibilidad, se inocule.

Las escuelas

Lo primero que dijo Kicillof es que en el año 2020 hubo clases, aunque no presenciales. "En lo que hace al ciclo lectivo 2021 lo que vamos a hacer es aplicar el plan para el regreso seguro a las aulas. No es una medida marketinera. Está aprobado por el gobierno nacional, presentado en tiempo y forma y discutido con la comunidad educativa. Ese plan está disponible desde octubre. En pleno año electoral puedo buscar un voto, peron pasa por otro lado. Cuando hice campaña dije que mos prioridades eran salud y educación y lo siguen siendo. El 17 de febrero vamos a empezar a trabajar con los que no tuvieron suficiente intensidad con el sistema edicativo. Vamos a tenderles una mano a los que se quedaron atrás. Pero el 1 de marzo volvemos a la presencialidad a toda la provincia con los siguientes criterios", dijo Kicillof.

**El primer criterio que mencionó fue el tapaboca.

**El segundo criterio al que hizo referencia es el distanciamiento.

**El tercer criterio fue la ventilación.

**En cuarto término se refirió a la frecuencia.

Todos esos criterios hacen que durante las cuatro horas de clases no pueden ir los mismos chicos que iban antes de la pandemia. "O hacinamos a los chicos o hacemos turnos", dijo el gobernador.

El gobernador dijo que la virtualidad tiene que convivir con la presencialidad. "Si aumentan los contagios vamos a tener que ir para atrás. Prefiero ser prudente que ser demagógico. Presencialidad cuidada, gradual y sometida a criterios epidemiológicos. Es exactamente lo que escribimos en el mes de octubre", reiteró.

"Todos caímos en la cuenta de que habernos relajado tuvo sus consecuencias", dijo sobre el descenso de casos posterior a las medidas restrictivas. Sobre la posición de la oposición respecto del regreso a la las clases, dijo: "Yo no discuto con los diarios. La idea es poder mejorar la presencialidad y en la medida en que mejore la casuística avanzaremos. Si empeora, vamos a retroceder para cuidarnos. Se pueden hacer muchas cosas, pero no tirando todo el esfuezo a la marchanta".