Julia Moscardini y Ernesto Jodos en el altar de Duke Ellington

Otra alternativa para acariciar lo áspero durante esta pandemia interminable. Julia Moscardini, cantante, y Ernesto Jodos, pianista, fusionarán talentos bajo el fin de revisitar parte de la obra de Duke Ellington. Será con dos fechas presenciales (jueves 4 y 11 de febrero, a las 18.45) en el marco del ciclo Ladies Summer Sesions, producido por BeBop. “Elegimos tocar Duke porque es un universo musical que ambos admiramos, conocemos y con el que nos sentimos muy a gusto, pese a las diferencias en el recorrido individual de cada uno”, es la introducción de Moscardini a Página/12. Bajo el título de “Play Ellington”, el concierto tendrá lugar en la terraza del Aldo´s Palermo (Arévalo 2032) donde, por 700 pesos, también habrá acceso a una copa de vino. “Como no veníamos tocando en vivo ni eran fáciles las condiciones para juntarse a ensayar, nos pareció un buen punto de encuentro después de tantos meses”, amplía la cantante.



Formada en Nueva York con Sheila Jordan, Christine Correa, Theo Bleckman y Jay Clayton, e integrante de la Big Orchestra del Centro Cultural Kirchner, Moscardini ubica su dúo con Jodos como una especie de desprendimiento del quinteto que grabó a su nombre el disco Stablemates. “Me atraen mucho las formaciones chicas”, dice ella, y argumenta: “Siento que se da un tipo de interacción fresca, descontracturada y espontánea con la que me siento muy cómoda. Además gravitan mucho otros dos hechos: por un lado, reducir la formación por cuestiones de protocolo; por otro, lo cómodo, agradable y versátil que nos resulta a ambos quedar en piano y voz”.

La dupla Moscardini-Jodos tuvo que hacer foco en el repertorio vocal de Duke, por obvias razones de formación. En efecto, el dúo optó por aquellos clásicos de la década del cuarenta, ya interpretados por otros, por otras. Es el caso de “In a mellow tone”, gema popularizada por Count Basie durante los cincuenta; de “Do nothin' till you hear from me”, un alegato contra el qué dirán de aquellas épocas; y de “All too son”, pieza embellecida a más no poder por la voz de Ella Fitzgerald. “Ni estas tres ni el resto de las que hagamos tiene arreglos propios previos… ambos conocemos los temas, y además venimos tocando juntos hace tres años”, asegura la cantante evocando la formación con que grabó Stablemates: Sebastián Loiácono, en saxo y arreglos; Jeronimo Carmona, en contrabajo; Carto Brandán, en batería, y el propio Jodos en piano. “Lo que sí pasa es que previamente con Ernesto hablamos un poco de cómo encarar cada tema con sus tempos y feels. La propuesta es escucharnos mutuamente y tocar. Y en lo personal, diría que ese espacio para lo incierto dentro de la confianza generada por tocar juntos es lo que lo hace más atractivo”, admite Moscardini, acerca de otra arista de su dúo con el experimentado músico egresado en la Berklee.

Seguramente, el dúo repasará también alguna pieza de Stablemates, trabajo poblado por nueve standards, entre clásicos como “I thought about you”, compuesto por Johnny Mercer en 1939; o “I got rhythm”, de Gershwin, con otros más modernos, menos transitados, tal el caso de “Art Decó” de Don Cherry, y el que da nombre al disco, de Benny Golson. “Este tema ya tenía una letra, pero yo le puse otra”, señala la cantante, sobre una costumbre bastante arraigada en el género, y se mete en su disco solista: “Empecé a proyectarlo en 2018. Luego convoqué a los músicos con los que quería grabar, que afortunadamente aceptaron y mientras tocábamos en vivo, durante unos meses, fui definiendo el repertorio y la sonoridad. Para elegir ubiqué a las letras en un lugar central, pero también esto de mechar clásicos y composiciones menos transitadas vocalmente… me interesa porque en ellas se encuentran otros espacios para la interpretación. Fue muy importante para mi tocar juntos varios meses antes de grabar”. “Así es… se trató de crear una buena atmósfera colectiva para las canciones, y de tener siempre en cuenta, aún en los solos, de qué manera es presentada y fraseada la melodía de cada tema”, interviene Jodos para completar la ecuación.