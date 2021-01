Se reabre una causa por contaminación ambiental

Luego de que la Cámara Penal ordenara la realización de la audiencia imputativa contra el exfiscal regional Patricio Serjal por ordenar el archivo de una investigación contra la ex petroquímica Electroclor, por contaminación, en el cordón industrial, ayer la abogada del Taller Ecologista, Florencia Sívori, consideró fundamental la decisión de la Alzada que reabre la causa por el daño ambiental. "Los niveles de contaminación son alarmantes", dijo la letrada sobre los datos que reunió el Taller, que hizo denuncias administrativas desde 2016. Serjal está preso e imputado por connivencia con el juego ilegal y en breve sumará la nueva imputación.

La ex Electroclor, que funcionó hasta 2013 en Capitán Bermúdez, tenía una investigación penal en su contra debido a que una vez que dejó de funcionar hubo irregularidades, en relación al plan de cierre, y sanciones. En la causa penal, el entonces jefe de los fiscales de la regional Rosario ordenó que esa investigación no continuara, en 2019. Ahora, en prisión por cobrar coimas a un empresario del juego, la Fiscalía resolvió avanzar sobre aquella decisión del exfiscal y sobre la causa que había sido archivada bajo sus órdenes. En ese contexto, el año pasado resolvió que harían imputaciones a los entonces responsables de la ex petroquímica de Bermúdez, Sergio y Máximo Taselli y Matías Gallegos, al entonces fiscal de Estado adjunto, Gustavo Luzzini, por supuesto desestimiento; y a Serjal. La audiencia se iba a realizar en diciembre, pero el juez de San Lorenzo, Eugenio Romanini, consideró que el caso de contaminación ambiental ya era cosa juzgada.

Anteayer, tras un planteo de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, el camarista Daniel Acosta resolvió que la audiencia debe desarrollarse y se espera que la Oficina de Gestión Judicial ponga fecha. Mientras tanto, desde el Taller Ecologista recordaron que en la planta se detectaron sustancias altamente tóxicas y peligrosos niveles de contaminación.

“La causa sobre la contaminación ambiental de la ex Electroclor de Capitán Bermúdez, se basa en una investigación penal, se iba a presentar un plan de mediación, y todo quedó en la nada. En 2020 denunciamos que en la empresa había movimientos de camiones y nadie controlaba. En Fiscalía habían dado órdenes de archivo”, dijo Sívori en LT8. Al mismo tiempo, recordó: “Sabíamos que la causa estaba avanzada y luego se archivó, pero nunca vimos la orden escrita de Serjal, algo así es poco probable que se vea por escrito, vemos los hechos, o mejor dicho, el no accionar de la fiscalía en ese momento".

La letrada señaló también que “cuando uno mezcla sustancias tóxicas, la potencialidad de los daños son superiores, se deben tener en cuenta factores geográficos, demográficos, como son una empresa al lado del río, con vientos que en muchos casos transportan las sustancias, pensamos concretamente en la población, la gente que vive en esa zona, próxima a la ex Electroclor. No se puede decir a corto plazo que desapareció la peligrosidad en un cien por ciento”, consideró.

Y, para cerrar, aseguró que “estas acciones no se pueden resolver en tres o cuatro meses, la desidia hace que lleve mucho tiempo la limpieza ambiental para después concretar un plan de obras. Veamos como ejemplo el caso del Riachuelo en Buenos Aires. El daño ambiental es grave y persiste en el tiempo, luego se ven las consecuencias, en el largo plazo”.