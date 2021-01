"Los países ricos distribuyen vacunas y los menos desarrollados observan y esperan"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó este martes que "los países ricos están distribuyendo vacunas" para combatir el coronavirus "mientras los países menos desarrollados esperan".

El biólogo nacido en Eritrea habló en la apertura de la 148ª reunión del comité ejecutivo de la OMS y destacó que "cada día que pasa, aumenta la brecha entre los que tienen y los que no tienen".



"En estos momentos, los países ricos están distribuyendo vacunas, mientras los países menos desarrollados del mundo observan y esperan", apuntó el máximo dirigente del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas, quien advirtió que el mundo "se enfrentaba a un fracaso moral catastrófico si no cumplía con la equidad de las vacunas".

Ghebreyesus recordó los datos de un estudio publicado el lunes por la Fundación de Investigación de la Cámara de Comercio Internacional, que señala que esta inequidad también sería un fracaso económico. "El nacionalismo de las vacunas puede servir a objetivos políticos a corto plazo. Pero a todos los países les interesa apoyar la equidad en las vacunas", reflexionó.



Además, recordó que este sábado se cumple un año desde que se declaró al coronavirus como emergencia de salud pública de alcance internacional. "En aquel momento, había menos de cien casos (para ser exactos, 98) y no se había registrado ninguna muerte fuera de China", puntualizó.



En tal sentido, manifestó que "esta semana, se espera llegar a los 100 millones de casos notificados y más de 2 millones de personas han perdido la vida", en un contexto en el que "ahora, las vacunas nos dan otra oportunidad para controlar la pandemia". Llamó a "no desaprovecharla".



En el cierre de su intervención, llamó a que "juntos, debemos garantizar que la vacunación de los trabajadores sanitarios y de las personas mayores esté en marcha en todos los países en los primeros cien días de este año". Dijo que "nos quedan 74 días, el tiempo es corto, y lo que está en juego no podría ser mayor" y que "cada momento cuenta".