Nicolás Trotta sobre el pedido de Mauricio Macri de regreso a las aulas "Es un cínico"

"Lo que no se puede ser es cínico, como es el expresidente Mauricio Macri, que no sólo llevó adelante un proceso fuerte de desinversión, sino que uno de los principales costos educativos que pagó nuestra sociedad y que aún sigue pagando fue una decisión que tomó su gobierno, como suspender el plan Conectar Igualdad, un programa emblema para América Latina que su gobierno tomó la decisión de dejar de distribuir computadoras a los chicos. A mí no me sorprende de un gobierno que habla de caer en la escuela pública, que manifestaba que sobraban universidades" dijo el ministro de Educación Nicolás Trotta sobre las decisiones en materia educativa que tomó Juntos por el Cambio.



Trotta agregó que Macri, "tan preocupado al parecer con la educación en estos tiempos, debería primero explicar porque en su gestión de gobierno se llevó adelante un proceso de incumplimiento de todos los acuerdos, de todos los compromisos en el campo educativo que nuestra sociedad construyó".

También recordó que cuando Macri él asumió el gobierno se dio la espalda a la Ley de Financiamiento Educativo, "que es una ley central, porque implica priorizar la inversión en cabeza del Estado nacional y de las jurisdicciones. En el 2015, luego de casi una década sancionada la ley y de esfuerzo de toda la sociedad del Estado nacional y provincial, se logró cumplir esa ley y superar el 6 por ciento de inversión sólo en educación de nuestro Producto Bruto Interno. Pero en los años 2016-17-18-19 fueron tres años de marcada caída de inversión educativa".

Para ser preciso, el ministro explicó que la inversión que encabeza el Estado nacional cayó un 33 por ciento y un 16 por ciento la inversión en promedio en cabeza de las provincias argentinas. "Creo que ahí tenemos que ser conscientes, no tanto el incumplimiento de la Ley de financiamiento educativo y la ruptura de una agenda federal en nuestro país, sino también en el incumplimiento de leyes como la Ley de Educación Técnico Profesional, que también se empezaron a incumplir las metas de inversión. Cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2019 se invertía menos de la mitad de lo que marcaba marca la Ley de Educación Técnico Profesional, cuestión que nosotros hemos comenzado a resolver", señaló.

El ministro explicó que desde que asumió el Frente de Todos "hemos tenido, por ejemplo, sólo en educación técnica, un crecimiento del 150 por ciento de la inversión educativa en términos reales, y eso confirma lo que debe ser una agenda educativa acompañada por los compromisos, el despliegue, una agenda federal. Entonces, creo que Mauricio Macri debería empezar explicando por qué rompió los consensos. El expresidente representa una agenda del pasado. Es importante primero dejar en claro que durante todo el 2020 en Argentina hubo clases y en el mes de la organización de un proceso de vuelta a las clases presenciales" siguió.