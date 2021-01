Repudio a la funcionaria de Jujuy que le negó la condición de indígena a Milagro Sala

El Colegio de Graduados en Antropología de Jujuy repudió a la secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia, Yolanda Cruz, quien había desconocido la pertenencia de Milagro Sala a una comunidad originaria. Esto fue considerado como una afirmación "tendenciosa" y "discriminatoria" por parte de la funcionaria del gobierno macrista de Gerardo Morales.

El 15 de enero pasado Cruz declaró que Sala "no está censada en ninguna comunidad aborigen" y que tampoco "ejerció como autoridad tradicional de comunidad indígena alguna, ni lideró una organización aborigen de Jujuy". Esto llevó a que la comisión directiva del colegio de antropólogos rechazara esa declaración: "En primer lugar consideramos equivocado y políticamente tendencioso establecer como criterio de pertenencia o no a una comunidad originaria, el hecho de figurar formalmente registrada o registrado, con nombre y apellido, dentro de una comunidad en particular", expresaron.

Desde esa entidad recordaron "que los pueblos originarios son preexistentes al establecimiento de los Estados-Nación modernos, y por ende han existido y existen independientemente de la puesta en práctica de cualquier instrumento de registro poblacional como, por ejemplo, los censos nacionales y/o provinciales".

Por otra parte, marcaron que "las argumentaciones de la funcionaria en cuestión, ponen en evidencia su pretensión de erigirse, bajo el respaldo del gobierno (provincial) actual, como la única 'voz indígena y autóctona autorizada' para definir y diferenciar un supuesto liderazgo 'tradicional-ancestral', de aquello que se describe como lo falso o 'no-auténticamente indígena'".

"Esto último constituye un claro ejemplo de colonialidad política e intelectual, lo que se traduce en la práctica en actos de discriminación negativa entre aquellos 'grupos indígenas' que figuran registrados en la administración estatal de turno, frente a quienes se sienten parte de múltiples adscripciones étnicas originarias y no han sido consideradas o censadas como tales, emulando así un razonamiento de poder característico del siglo XVIII", reflexionaron.