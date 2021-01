En Colonia Santa Rosa vinculan las inundaciones a la deforestación 

El municipio de Colonia Santa Rosa se inundó tras las lluvias del miércoles último. Vecinos afectados por el agua aseguraron que cayeron 70 milímetros en tres horas. Un vecino y el párroco de la zona señalaron como causa de las inundaciones a los desmontes (legales o ilegales) y la falta de árboles nativos que antes servían para contener y canalizar el agua que baja de los cerros. En la emergencia, solicitaron donaciones de alimentos no perecederos, colchones y ropa para las familias afectadas, que serían alrededor de 700 y que hasta ayer no habían recibido asistencia. El intendente Jorge Guerra dijo que esperan la llegada de un camión con bolsones de la provincia, y que estuvieron trabajando en la limpieza de canales.

El sacerdote Horacio Urbano, de la Parroquia Santa Rosa de Lima, indicó que los barrios más afectados por la inundación fueron Gauchito Gil y Nueva Esperanza, Sagrado Corazón, Loteo Reyes, La Misión, que tiene población del Pueblo Ava Guaraní, y Las Palmeras. También se inundó el pueblo cercano de Saucelito, que tiene habitantes criollos e indígenas. El vecino Marcos Arias estimó que serían más de 700 las familias a las que se les mojaron sus pertenencias. Dijo que estuvieron ayudando con otros vecinos en el lugar y no vio a instituciones gubernamentales asistiendo, salvo a bomberos voluntarios que también son de los barrios perjudicados.

El área de prensa de la Policía de Salta informó que se registraron lluvias ayer en Colonia y que por la topografía del lugar suele resultar afectado el asentamiento 4 de Junio. La dependencia aseguró que ingresaron llamadas al Sistema de Emergencias a las 17 y que cuando los policías fueron a constatar la situación "ya se había escurrido y filtrado el agua".

En Colonia vinculan las inundaciones con los desmontes. “Ha llovido en tres horas lo que no llovió en un año. Se calcula que fueron 70 milímetros. Después de la lluvia empezó la creciente en la vera de los cerros y el agua desciende a la ciudad, tiene color chocolate. Todo es consecuencia del desmonte. En agosto se incendió toda la ladera de los cerros y se apagó solo, es tierra de selva virgen. Sabemos que hay una mano negra que provoca los incendios, lo hacen de manera intencional, después aparecen con plantaciones”, relató Arias.

El vecino sostuvo que llamativamente los incendios siempre ocurren en zona de tierra fértil. Detalló que hace unos 7 años, se produjo uno y que ahora hay una plantación de limones que pertenece a la firma Posadas. También sostuvo que hay especies protegidas como el yaguareté, el anta o el oso bandera, que están siendo desplazadas de su hábitat por las deforestaciones.

Urbano coincidió con el vecino. “Pienso que estas son las consecuencias que estamos pagando a nivel mundial y en todas partes de la provincia, estamos sufriendo las consecuencias de los desmontes, legales e ilegales también porque hay desmontes disfrazados de incendios”, manifestó.

El sacerdote contó que la zona de Saucelito vecinos y vecinas le han contado que “hay desmontes a mansalva" y duda de que todos sean legales y se haya convocado a una audiencia previa.

“Me parece que tiene que haber una ley que regule eso. Nos hacen falta recursos pero no hay que abusar porque la naturaleza nos termina cobrando, hay que tener un equilibrio con la naturaleza. Dios perdona pero la naturaleza no”, sostuvo el sacerdote.

El intendente Guerra informó a Salta/12 que no hubo evacuados, que la situación de estas lluvias "es la de siempre" y que estuvieron limpiando los canales, "llueve 80 o 100 milímetros y se llena de agua". Sostuvo que hay que esperar "dos o tres horas, pasa el agua y listo".

Ante la consulta, Guerra aseveró que le preocupa "la quema de montes" en la zona, aunque considera más como causa de las inundaciones a la abundante lluvia. Señaló que al pie del monte, hay invernaderos, y está la ciudad, "el agua viene y se lleva todo". Detalló que Colonia tiene 10 mil hectáreas productivas pero sostuvo que no se amplió esa cantidad. También indicó que hubo fincas que fueron desmontando paulatinamente, pero "en relación a la línea en que está el pueblo no se sigue desmontando para arriba" de los cerros. Dijo que ahí está la empresa Citrus Salta, de propiedad de la firma Ledesma, y respecto a la empresda Posadas indicó que "no tiene gran extensión".

El intendente precisó que estuvieron limpiando canales que también se llenan de basura que arroja la gente, y añadió que trabajaron para solucionar los postes caídos y que estuvieron viendo "la parte social". Detalló que esperaban la asistencia de la provincia con bolsones.

Urbano dijo que hay un "descuido de obras de mantenimiento", y que "a duras penas se ha tomado conciencia de que hay que limpiar los canales".



"Nuestra gente debe prepararse para estas condiciones de lluvia aunque la comunidad es pobre. Del lado del gobierno y de la ciudad se necesita concientización para estar preparados", sostuvo el sacerdote. Dijo que la gente tira basura en los canales, pero que el municipio no está haciendo la recolección de residuos con el recorrido habitual como corresponde hacerlo.

Coronavirus, dengue y hantavirus

Guerra dijo que siente preocupación porque en lo que va de la pandemia ya tuvieron 305 casos positivos de la covid-19, y más de 20 muertes. También dijo que hay entre 25 y 30 enfermos con dengue y dos casos de habitantes oriundos de la zona, un varón de 28 años y una mujer 74 años con dengue y covid positivos juntos.

Por el dengue, la pandemia de covid-19, el hantavirus también, el cura Urbano, pidió a la gente que quisiera acercar donaciones, productos de higiene y limpieza.

Respecto a la asistencia, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia informó que "por la descentralización de recursos las municipalidades son las primeras en dar una respuesta" y que el municipio realiza un relevamiento y se hace el pedido a la provincia. "Desde el primer momento están en contacto con la gente de asistencia crítica esperando a que concluya el relevamiento para ver cómo se refuerza la contención", informaron desde prensa del organismo.