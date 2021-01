Gallardo quiere como prioridad conservar el plantel de River 

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, tiene como prioridad mantener la base del equipo titular para afrontar el primer semestre de 2021, en el que deberá jugar al menos 22 partidos entre Copa Argentina, la Supercopa, la fase de grupos de la Copa Libertadores y también la Copa Diego Maradona.



En ese contexto, el nuevo ciclo de River además contempla la final de la Supercopa ante Racing del 24 febrero, un par de cruces de Copa Argentina, los seis partidos de la fase de grupos de la Libertadores (se sorteará el 5 de febrero) y no menos de 13 partidos de la liga local, que podrían ser un par más siempre y cuando llegue a la final.



Por esa razón, el Muñeco Gallardo acordó con los jugadores y la dirigencia que el plantel se mantenga y que las ventas se detengan, habida cuenta del interés por Gonzalo Montiel, en el radar del Olympique de Lyon de Francia, o algún otro jugador como Enzo Pérez o Ignacio Fernández.



La intención de Gallardo es trabajar con un grupo de 26 o 27 jugadores que incluya a los juveniles que ya sumaron minutos en la última temporada, y únicamente habrá refuerzos si se produce alguna venta.



En ese sentido, los que interesan son los defensores Alex Vigo (Colón de Santa Fe), Mathías Laborda (Nacional de Montevideo) y Agustín Palavecino, un enganche argentino que juega para el Deportivo Cali de Colombia.



River tenía encaminada la llegada de Palavecino (ex Platense) a préstamo por un año y con opción de compra definitiva, pero surgió un interés de Palmeiras de Brasil, el equipo que lo eliminó en las semifinales de la Libertadores.



Así las cosas, no habrá un éxodo de jugadores y las altas tampoco serán demasiadas, a pesar que desde junio del 2019 que River no se refuerza: en ese lapso se quedó sin Ignacio Scocco, Juan Fernando Quintero, Exequiel Palacios, Lucas Pratto y Lucas Martínez Quarta.



River va a jugar en febrero al menos cuatro partidos, en marzo entre cinco y seis; y en abril y mayo mantendrá el mismo promedio de encuentros, ya que comenzará la fase de grupos de la Libertadores.



Gallardo confía en que retendrá a Montiel y en el caso de que se vaya su puesto será cubierto por los mencionados Vigo o Laborda; si no se concretan estos pases jugará Milton Casco en el lateral derecho y continuará en el izquierdo Fabrizio Angileri.



El arco está cubierto por Franco Armani y Enrique Bologna, y los marcadores centrales Javier Pinola, Robert Rojas y Paulo Díaz mostraron buen nivel como para que la zona defensiva se sostenga en esta primera mitad del año.



En la mitad de la cancha están Pérez y las alternativas de Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio y Santiago Sosa, mientras que por los costados se suman Nacho Fernández, Nicolás de la Cruz, Julián Alvarez, Jorge Carrascal y Cristian Ferreira.



En el ataque Gallardo confía en la dupla Rafael Borré-Matías Suárez, y les sumará competencia con los juveniles que ya jugaron algunos partidos, como Federico Girotti, Lucas Beltrán y Benjamín Rollheiser.



El Muñeco entrena al plantel en estos días con la idea de mantener la estructura y sostener el funcionamiento colectivo más allá de los nombres, tal como sucedió durante todo su ciclo.